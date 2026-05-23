محافظ أسيوط: ضبط 351 مخالفة تموينية بينها 93 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، ضبط 351 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية مكثفة استهدفت المخابز البلدية والأسواق ومحطات الوقود بمختلف المراكز والأحياء، من بينها ضبط 93 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة مكبرة بنطاق غرب أسيوط، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتشديد الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية صحة المواطنين.

وأكد المحافظ أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق استعدادا لعيد الأضحى المبارك ومتابعة انتظام العمل بالمخابز والتأكد من جودة السلع ورغيف الخبز المدعم، ومنع أي صور للغش أو التلاعب.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، شنت حملات موسعة بالتنسيق مع مباحث التموين وإدارة الرقابة التموينية والوحدات المحلية ومديرية الطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، استهدفت المخابز البلدية والسياحية والأسواق ومحطات الوقود ومنافذ البيع المختلفة، وأسفرت عن تحرير 258 مخالفة تموينية متنوعة بمختلف مراكز المحافظة، منها 90 محضرًا ومخالفة بواسطة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، و59 مخالفة بمركز ديروط، و9 مخالفات بمركز القوصية، و33 مخالفة بمركز الفتح، و16 مخالفة بمركز منفلوط، و38 مخالفة بمركز البداري، و14 مخالفة بمركز صدفا، بالإضافة إلى مخالفة واحدة بمركز أبوتيج.

وأضاف المحافظ أن إدارة تموين غرب أسيوط برئاسة أحمد عثمان مدير الإدارة، وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، نفذت حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 5 محاضر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط 17 كجم لحم بلدي بالدهن والعظم غير صالح للاستهلاك الآدمي، و8 كجم لحم ضاني و8 كجم لحم عجالي غير صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى 9.5 كجم كبدة مستوردة و20 كجم لحم جاموسي هندي غير صالحين للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضبط 20 كجم سجق غير صالح للاستهلاك، و10 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تمس حقوقهم، مع التعامل الفوري مع أي مخالفات تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات التموينية اليومية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان جودة السلع والخبز المدعم، ومنع التلاعب بالسلع المدعمة أو استغلال المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحقيق الانضباط داخل الأسواق وحماية المستهلك.

يذكر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (114) و(2135858/088) و(2135727/088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.