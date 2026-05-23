محافظ أسيوط يشهد يوماً حقلياً لزراعات الذرة في ساحل سليم | صور

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أهمية تعزيز الوعي الزراعي لدى المزارعين والفلاحين بمختلف القرى والنجوع، بما يسهم في تحقيق تنمية زراعية حقيقية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالقطاع الزراعي ودعمه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة بأسيوط، بقيادة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، شاركت في فعاليات يوم حقلي لزراعات الذرة الشامية بقرية اللوقا التابعة لمركز ساحل سليم، وذلك في إطار التعاون بين مديرية الزراعة وبرنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة لمصر "EU-ZIRA3A"، الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية التابعة لسفارة إيطاليا بالقاهرة.

وشهدت الفعاليات حضور الدكتور أحمد البيباني مسؤول برنامج التنمية الريفية بأسيوط، والدكتور محمد الأنصاري ممثل الجهات المنفذة للمشروع، إلى جانب المهندس حمدي خليل مدير الإرشاد الزراعي بأسيوط، وفريق العمل وميسر المدرسة الحقلية، حيث تم تنظيم جلسة إرشادية لمزارعي الذرة الشامية بقرية اللوقا، وسط مشاركة فعالة من المزارعين.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار تنفيذ أنشطة البرنامج بالمحافظة، خاصة ما يتعلق بتطوير خدمات الإرشاد الزراعي ورفع إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية، فضلًا عن دعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والنظم البيئية الزراعية والغذائية، بما يواكب التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وأضاف أن اليوم الحقلي تضمن تقديم عدد من التوصيات الفنية والإرشادات الواجب اتباعها أثناء زراعة الذرة الشامية، مع التأكيد على أهمية التواصل المستمر مع مهندسي الإرشاد الزراعي بالإدارات الزراعية المختلفة، لدعم المزارعين فنيًا وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج والجودة.

وأشار المحافظ إلى تخصيص خطوط ساخنة بغرفة العمليات المركزية بمحافظة أسيوط لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، عبر الأرقام: (114) و(2135858/088) و(2135727/088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.