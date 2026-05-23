محافظ أسيوط: تحصين أكثر من 47 ألف رأس ماشية خلال 4 أسابيع ضمن الحملة القومية ضد الحمى القلاعية

تحصين أكثر من 47 ألف رأس ماشية خلال 4 أسابيع ضمن الحملة القومية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار جهود مديرية الطب البيطري بالمحافظة في تنفيذ أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، في إطار خطة الدولة للحفاظ على صحة الماشية والحد من انتشار الأمراض الوبائية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من نتائج ميدانية خلال الأسابيع الماضية يعكس حجم الجهد المبذول من الفرق البيطرية المنتشرة بمختلف القرى والمراكز.

وأوضح المحافظ أن الحملة، التي اختتمت أسبوعها الرابع، نجحت منذ انطلاقها في تحصين 47 ألفًا و525 رأس ماشية بمختلف أنحاء المحافظة، من خلال جهود 1207 لجنة تحصين بيطرية انتشرت بالقرى والنجوع، بما ساهم في الوصول إلى أكبر عدد من المربين وتقديم الخدمة البيطرية بصورة مباشرة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتكثيف الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الماشية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن أعمال الحملة لم تقتصر على التحصين فقط، بل شملت أيضًا تنفيذ أعمال التقصي والمتابعة الميدانية، حيث قامت فرق العمل بزيارة 3413 منزلًا لرصد الحالة الصحية للماشية والتعامل السريع مع أي حالات اشتباه، بما يدعم جهود الوقاية ويعزز القدرة على السيطرة المبكرة على الأمراض قبل انتشارها.

وأضاف المحافظ أن مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية، واصلت جهودها التوعوية بالتوازي مع أعمال التحصين، من خلال تنظيم 78 ندوة إرشادية بعدد من القرى والمراكز، للتوعية بأهمية التحصين الدوري وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية، مؤكدًا أن رفع وعي المربين يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح الحملة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة استمرار الحملات البيطرية المكثفة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مع تقديم أوجه الدعم الكامل للفرق البيطرية لضمان الوصول إلى جميع المربين، مؤكدًا أن التحصين يمثل خط الدفاع الأول لحماية الماشية والحفاظ على استقرار الأسواق، خاصة مع زيادة حركة تداول وبيع الماشية خلال هذه الفترة.

أسيوط الطب البيطري الحملة القومية للتحصين الحمى القلاعية حمى الوادي المتصدع الماشية الأمراض الوبائية الفرق البيطرية

