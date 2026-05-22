محافظات

محافظ أسيوط يعلن جاهزية القطاع الصحي ورفع الاستعداد بالمستشفيات خلال عيد الأضحى المبارك

إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة على مدار الساعة خلال فترة الإجازة.

وأكد المحافظ أن مديرية الشئون الصحية بأسيوط، برئاسة الدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة، أعدت خطة متكاملة للتأمين الطبي خلال أيام العيد، تتضمن دعم أقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات المركزة بكافة المستشفيات، مع تعزيز تواجد الأطقم الطبية والتمريضية لضمان سرعة الاستجابة للحالات المرضية والطارئة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أنه تم التأكد من جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية والأمصال وأكياس الدم بكميات مناسبة، إلى جانب مراجعة كفاءة أجهزة الطوارئ وشبكات الأكسجين والمولدات الكهربائية، لضمان استمرار الخدمة الطبية دون أي معوقات خلال أيام العيد.

وأضاف المحافظ أن خطة الاستعدادات شملت تنظيم جداول النوبتجيات للأطباء وأطقم التمريض والفنيين، مع تكليف فرق إشرافية من مديرية الصحة بالمرور الدوري على المستشفيات والمنشآت الصحية لمتابعة انتظام العمل والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة التعامل الفوري مع أي بلاغات أو حالات طارئة، مع استمرار انعقاد غرف العمليات على مدار 24 ساعة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لتلقي البلاغات والتنسيق السريع مع الجهات المعنية.

واختتم اللواء محمد علوان تصريحاته مؤكدًا حرص المحافظة على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مقدمًا التهنئة لأبناء المحافظة والشعب المصري بهذه المناسبة المباركة، داعيًا الله أن يعيدها على مصر بالخير واليمن والبركات.

