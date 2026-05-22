الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

مصرع شخص في مشاجرة بسلاح أبيض بالوادي الجديد و النيابة تحقق | القصة الكاملة

منصور ابوالعلمين

لقي شخص مصرعه، منذ قليل، إثر مشاجرة بسلاح أبيض بقرية تابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل مصرع شخص في مشاجرة بسلاح أبيض بالوادي الجديد

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثمان شخص إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، عقب وقوع مشاجرة بسلاح أبيض داخل نطاق مركز الداخلة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبدأت في فحص ملابسات الواقعة وسؤال شهود العيان، للوقوف على أسباب مشاجرة بسلاح أبيض انتهت بمقتل شخص في الوادي الجديد.

وتبين من الفحص الأولي مصرع رجب. م. خ، 52 عامًا، إثر مشاجرة بسلاح أبيض بسبب خلافات مع آخرين، إذ تعرض لإصابة خطيرة بسكين، ما أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ووفاته داخل مستشفى الداخلة العام.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، ووضعه تحت تصرف الجهات المختصة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وبيان سبب الوفاة رسميًا.

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وطلبت استكمال التحريات حول مشاجرة بسلاح أبيض بمركز الداخلة، وبيان دور أطراف الواقعة وأسباب الخلافات التي سبقت الحادث.

وتواصل الجهات المختصة في الوادي الجديد فحص المحضر، وسماع أقوال من يلزم، قبل إصدار قراراتها بشأن التصريح بدفن الجثمان واستكمال التحقيقات في الواقعة.

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة المش؟

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 مايو 2026..لا تدخل في نقاشات حادة

برج الثور حظك اليوم السبت 23 مايو 2026.. ابتعد عن التفكير المستمر

