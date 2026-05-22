مصرع شخص في مشاجرة بسلاح أبيض بالوادي الجديد و النيابة تحقق | القصة الكاملة

لقي شخص مصرعه، منذ قليل، إثر مشاجرة بسلاح أبيض بقرية تابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل مصرع شخص في مشاجرة بسلاح أبيض بالوادي الجديد

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثمان شخص إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، عقب وقوع مشاجرة بسلاح أبيض داخل نطاق مركز الداخلة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبدأت في فحص ملابسات الواقعة وسؤال شهود العيان، للوقوف على أسباب مشاجرة بسلاح أبيض انتهت بمقتل شخص في الوادي الجديد.

وتبين من الفحص الأولي مصرع رجب. م. خ، 52 عامًا، إثر مشاجرة بسلاح أبيض بسبب خلافات مع آخرين، إذ تعرض لإصابة خطيرة بسكين، ما أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ووفاته داخل مستشفى الداخلة العام.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، ووضعه تحت تصرف الجهات المختصة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وبيان سبب الوفاة رسميًا.

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وطلبت استكمال التحريات حول مشاجرة بسلاح أبيض بمركز الداخلة، وبيان دور أطراف الواقعة وأسباب الخلافات التي سبقت الحادث.

وتواصل الجهات المختصة في الوادي الجديد فحص المحضر، وسماع أقوال من يلزم، قبل إصدار قراراتها بشأن التصريح بدفن الجثمان واستكمال التحقيقات في الواقعة.