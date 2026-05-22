إبراهيم عبد الجواد يعلق على ظاهرة الأطفال في المدرجات

علق الإعلامي إبراهيم عبدالجواد على ظاهرة تواجد الأطفال في المدرجات، مؤكدًا أن مشاعرهم تجاه أنديتهم تُعبّر عن حب حقيقي بعيدًا عن أي مصالح أو سعي وراء التريند.

وقال عبدالجواد: «مفيش أصدق ولا أحلى من عاطفة الأطفال.. مفيهاش لا تزويق ولا لايكات ولا تريندات، هو بيعبر بس عن مشاعره الصادقة وحبه للنادي».

وأضاف أن وجود الأطفال في المدرجات يمنح الكرة روحًا مختلفة ويعكس الانتماء الحقيقي والعفوي للأندية، خاصة في المباريات الكبرى والأجواء الجماهيرية الحماسية.

حسمت 8 أندية لقب الدوري الممتاز في شتي مسابقات العالم وسط منافسة شرسة من الفرق المحلية.

فريق النصر بقيادة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو ليس الأول في حصد لقب الدوري المحلي.

وسبق رفقاء رونالدو عديد الأندية فى مقدمتهم فرق برشلونة وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان والزمالك.

توّج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ونجح الزمالك في حسم اللقب بعد ما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.