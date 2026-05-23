تركي آل الشيخ يكشف عن زيارة خاصة لـ كانيلو لمشاهدة الخيول العربية

شارك المستشار تركي آل الشيخ متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك” منشورًا جديدًا، تحدث فيه عن زيارة مرتقبة للملاكم العالمي ساؤول كانيلو ألفاريز للاطلاع على الخيول العربية الأصيلة، في خطوة لاقت اهتمامًا واسعًا بين الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب تركي آل الشيخ في منشوره: “كانيلو راح يشوف الخيول العربية.. شكراً أخونا الفنان عصام السقا للترتيب”، موجّهًا الشكر للفنان عصام السقا على مساهمته في تنظيم هذه الزيارة المميزة.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، خاصة أن زيارة نجم عالمي بحجم كانيلو للخيول العربية تعكس حجم الاهتمام المتزايد بالتراث العربي والثقافة المرتبطة بالفروسية، التي تُعد من أبرز الرموز التاريخية في المنطقة العربية.

ويواصل تركي آل الشيخ خلال الفترة الأخيرة جذب العديد من الشخصيات العالمية في مجالات الرياضة والفن والترفيه، ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، والتي ساهمت في تعزيز حضورها على الساحة الدولية كوجهة كبرى للفعاليات العالمية.

كما حظي اسم عصام السقا بإشادة واسعة من الجمهور بعد ذكره في منشور تركي آل الشيخ، حيث اعتبر المتابعون أن مشاركته في ترتيب هذه الزيارة تعكس العلاقات القوية التي تجمعه بعدد من النجوم والشخصيات البارزة.

ومن المنتظر أن تحظى زيارة كانيلو للخيول العربية باهتمام إعلامي وجماهيري كبير، في ظل الشعبية الواسعة التي يتمتع بها الملاكم المكسيكي، إلى جانب القيمة التاريخية والثقافية التي تمثلها الخيول العربية الأصيلة لعشاق الفروسية حول العالم.