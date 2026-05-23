أمريكا تواصل المفاوضات مع إيران.. وطهران تستعد لأي عدوان

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين القول بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا صباح اليوم مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي بشأن الحرب مع إيران.



وأشارت المصادر الأمريكية إلى أن اجتماع ترامب مع فريقه للأمن القومي حضره نائبه ووزير الحرب ومدير وكالة الاستخبارات المركزية.



ووفق المصادر؛ فقد إطلع فريق ترامب للأمن القومي الرئيس الأمريكي على وضع المفاوضات والسيناريوهات المختلفة في حال انهيارها.



وقالت المصادر : نعتقد أن هناك فرصة خلال 24 ساعة لتحقيق نوع من الاختراق في المفاوضات بشأن إيران.



ومن جانبها ؛ ذكرت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني: قواتنا المسلحة أعدت سيناريوهات جديدة تحسبا لأي حماقة قد يرتكبها العدو.

