ترامب: الأزمة القائمة مع إيران «ستنتهي قريبًا»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأزمة القائمة مع إيران «ستنتهي قريبًا»، في تصريحات أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والدبلوماسية، نظرًا لتزامنها مع تحركات إقليمية ودولية مكثفة تهدف إلى التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران بشأن عدد من الملفات العالقة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، حيث أعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى نتائج إيجابية في المفاوضات الجارية مع إيران، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة التفاهمات المطروحة أو الجدول الزمني المتوقع لإنجازها، واكتفى بالقول إن الأمور «تسير في الاتجاه الصحيح» وإن الأزمة «ستُحسم قريبًا»، في إشارة فُسرت على أنها تعكس وجود تقدم في الاتصالات الدبلوماسية الجارية بين الطرفين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة جهود وساطة متزايدة تقودها عدة أطراف إقليمية، من بينها قطر وباكستان، بهدف تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران. 

وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت مؤخرًا عن وصول فريق تفاوضي قطري إلى طهران لدعم المساعي الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي بين الجانبين، وسط حديث عن تضييق فجوة الخلافات بشأن بعض الملفات الأساسية.

ورغم الأجواء الإيجابية التي عكستها تصريحات ترامب، فإن القضايا الخلافية بين الطرفين لا تزال قائمة، فواشنطن تصر على ضرورة وضع قيود واضحة على أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية وتعزيز آليات الرقابة الدولية على البرنامج النووي، بينما تؤكد طهران تمسكها بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتطالب برفع العقوبات الاقتصادية وتقديم ضمانات تحول دون تكرار أي انسحاب أميركي من الاتفاقات المستقبلية.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريحات حديثة أن التركيز المفرط على تفاصيل اليورانيوم عالي التخصيب لن يقود إلى نتائج بناءة، داعيًا إلى اعتماد مقاربة شاملة تتناول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية المرتبطة بالعلاقات بين البلدين. 

وتعكس هذه التصريحات استمرار التباين في الرؤى بين الجانبين بشأن أولويات التفاوض وآليات الوصول إلى اتفاق دائم.

كما يعتبر مراقبون أن نجاح أي اتفاق محتمل سيكون له تأثير مباشر على استقرار منطقة الشرق الأوسط وأسواق الطاقة العالمية، في ظل الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الأميركية الإيرانية.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه المشاورات بين الوسطاء والأطراف المعنية، تترقب العواصم الإقليمية والدولية ما إذا كانت التصريحات المتفائلة الصادرة عن الرئيس الأميركي ستترجم إلى اتفاق فعلي ينهي سنوات من التوتر والصراع السياسي بين واشنطن وطهران، أم أن العقبات القائمة ستؤدي إلى إطالة أمد المفاوضات خلال المرحلة المقبلة.

