الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الاتحاد المغربي يدرس التعاقد مع جوارديولا لقيادة أسود الأطلس

تتجه أنظار الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم نحو المدرب الإسباني الشهير بيب جوارديولا، في خطوة قد تُحدث تحولًا كبيرًا في مستقبل منتخب المغرب خلال السنوات المقبلة، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تعزيز مكانة الكرة المغربية على الساحة العالمية.

وكشفت تقارير صحفية مغربية أن الاتحاد المغربي يراقب وضع المدرب الإسباني عن قرب، تمهيدًا لاحتمال التفاوض معه لتولي القيادة الفنية لمنتخب أسود الأطلس خلال المرحلة المقبلة. ويرى مسؤولو الكرة المغربية أن جوارديولا يمتلك الخبرة والشخصية القادرة على نقل المنتخب إلى مستوى جديد من المنافسة العالمية، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا التحرك في إطار المشروع الرياضي طويل المدى الذي يعمل عليه الاتحاد المغربي، من أجل بناء منتخب قوي قادر على المنافسة على الألقاب القارية والعالمية، بالتزامن مع استعداد المغرب لاستضافة بطولة كأس العالم عام 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

ورغم قوة الأنباء المتداولة، فإن الحديث عن إمكانية تعيين جوارديولا يثير العديد من التساؤلات، خصوصًا أن المنتخب المغربي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة تحت قيادة المدرب الحالي محمد وهبي، الذي سبق وأكد استمراره مع المنتخب وتركيزه الكامل على مشروع طويل الأمد مع أسود الأطلس.

ويخوض المنتخب المغربي منافسات كأس العالم المقبلة ضمن مجموعة قوية تضم منتخبات البرازيل وإسكتلندا وهايتي، ما يزيد من أهمية الاستقرار الفني خلال المرحلة الحالية.

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

