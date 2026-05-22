عمرو درويش: المواطن اليوم ينتقد وهو آمن بعكس دول أخرى لا تستطيع ذلك

قال النائب عمرو درويش إن مصر تواجه تحديات على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن تقييم الوضع الحالي يجب أن يتم بمقارنته بما كانت عليه البلاد عام 2013 وما أصبحت عليه في 2025.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفي بكري المذاع على قناة صدى البلد، أن مواقف الدول تجاه مصر بعد ثورة 30 يونيو كانت مختلفة، مؤكدًا أن مصر أصبحت مؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن المواطن المصري اليوم يستطيع انتقاد الأوضاع وهو يعيش في حالة من الأمان، على عكس بعض الدول الأخرى التي لا تسمح بذلك، على حد تعبيره.

وتابع أن هناك تحديات اقتصادية يواجهها المواطن، من بينها ارتفاع الأسعار ورغبته في تحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الدولة تعمل في ظل ظروف إقليمية معقدة وضغوط من عدة اتجاهات.

ولفت إلى أن المشهد الإقليمي الحالي شديد التعقيد، وأن إدارة الدولة لهذا الوضع تمثل تحديًا كبيرًا.