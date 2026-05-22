عمرو درويش: تنسيقية شباب الأحزاب نموذج وطني يجمع 25 حزبًا على هدف خدمة الدولة

صرّح عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن التنسيقية تمثل نموذجًا وطنيًا انطلق منذ عام 2018؛ بهدف تمكين الشباب الواعي سياسيًا للمشاركة في الحياة العامة وتحمل المسؤولية الوطنية.

وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن التنسيقية تضم نحو 25 حزبًا سياسيًا من مختلف الاتجاهات، مؤكدًا أن العامل المشترك بين أعضائها هو العمل لصالح الدولة المصرية والدفاع عن الوطن.

كوادر شبابية داخل مواقع تنفيذية وبرلمانية

وأشار درويش إلى أن التنسيقية نجحت في الدفع بكوادر شبابية إلى مواقع تنفيذية وبرلمانية داخل مجلسي النواب والشيوخ، كما تعتمد على التنوع الفكري والسياسي من خلال لجان نوعية تُسهم في إعداد مقترحات وتشريعات تُناقش داخل البرلمان.

وأكد أن ما يجمع أعضاء التنسيقية هو الحفاظ على الأمن القومي المصري، موضحًا أن شباب ما بعد ثورة 30 يونيو سعى إلى خلق حالة من التوافق الوطني بعيدًا عن الاستقطاب السياسي، مع الاتفاق على الثوابت الوطنية رغم اختلاف الرؤى السياسية.

ولفت إلى مشاركة التنسيقية في مناقشة عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب تقديم أدوات رقابية ومشروعات قوانين خلال الفصلين التشريعيين الحالي والسابق.