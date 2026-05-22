مصطفى بكري: معركة الوعي ضرورة لمواجهة محاولات ضرب الدولة

حذر الإعلامي مصطفى بكري من محاولات تستهدف نشر الشكوك داخل المجتمع المصري تجاه مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن بعض الجهات تسعى لإضعاف الثقة بين المواطنين والدولة عبر حملات منظمة تستهدف الوعي العام.

وقال بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، إن الجماعات الإرهابية تسللت إلى المجتمع في فترات سابقة، واستغلت الظروف؛ لدفع المواطنين نحو "طرق مظلمة"، مشيرًا إلى أن الشعب المصري دفع ثمنًا كبيرًا نتيجة الجرائم وأعمال العنف التي شهدتها البلاد.

وأشار إلى أن معركة الوعي لم تعد رفاهية، بل قضية مشتركة بين الدولة والشعب، تستوجب مواجهة الشائعات ومحاولات التشكيك بكل حسم، حفاظًا على استقرار الوطن ومؤسساته.

وأضاف بكري أن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية؛ يجب أن يكون دافعًا للتمسك بالوعي والانتباه لأي محاولات تستهدف زعزعة الاستقرار أو إعادة نشر الأفكار المتطرفة داخل المجتمع.