مصطفى بكري: تحصين 24 ألف كلب.. ومطالب بحلول إنسانية لأزمة الشوارع

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تطورات أزمة كلاب الشوارع، مؤكدًا أن الدولة بدأت في تطبيق حلول علمية للتعامل مع الظاهرة من خلال التطعيم والتحصين بدلًا من الأساليب العشوائية التي تثير الجدل.



وقال بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، إن وزارة الزراعة والهيئات البيطرية قامت بتحصين 24 ألف كلب حتى الآن، لافتًا إلى أن تسميم الكلاب لا يمكن اعتباره حلًا، سواء من الناحية الإنسانية أو الدينية.



وأشار إلى أن بعض المحافظات، وعلى رأسها الدقهلية، بدأت تجهيز أماكن لإيواء وعلاج الكلاب وتقليل وجودها بالشوارع، مع ضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين المتعلقة بحالات العقر والخوف من انتشار الكلاب الضالة.

وأكد بكري أن التعامل مع الأزمة يجب أن يوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على الرحمة بالحيوان، موضحًا أن الحلول العلمية تبقى الطريق الأفضل لمواجهة الظاهرة خلال الفترة المقبلة.