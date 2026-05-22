جلطات السادسة صباحًا.. جمال شعبان يحذر: الإفراط في اللحوم خطر صامت بعد عيد الأضحى

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، من العادات الغذائية الخاطئة التي تنتشر خلال أيام عيد الأضحى، مؤكدًا أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والدهون؛ قد يُحوِّل فرحة العيد إلى مخاطر صحية خطيرة، خاصة لمرضى القلب والسكر.



مقاومة الأنسولين في الجسم

وخلال تصريحات لبرنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة modern mti، أوضح شعبان أن مائدة العيد يجب أن تقوم على مبدأ "كلوا واشربوا ولا تسرفوا"، مشيرًا إلى أن اللحوم الحمراء تحتوي على مواد قد تزيد من مقاومة الأنسولين في الجسم، ما يرفع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، إلى جانب ارتباط الإفراط في تناولها بمشكلات صحية في المعدة والقولون.

ارتجاع المريء بعد الوجبات

وأضاف أن تناول الطعام في أوقات متأخرة من الليل ثم النوم مباشرة؛ يمثل خطورة كبيرة على الصحة، واصفًا إياه بـ"الوجبة القاتلة"، لافتًا إلى أن الإحصاءات داخل معهد القلب تكشف عن ارتفاع حالات الجلطات والأزمات القلبية في ساعات الفجر، خاصة عند السادسة صباحًا؛ نتيجة لزيادة لزوجة الدم وارتجاع المريء بعد الوجبات الدسمة.



الاكتفاء بكميات صغيرة

وشدد عميد معهد القلب الأسبق على ضرورة الاعتدال في تناول اللحوم خلال أيام العيد، والاكتفاء بكميات صغيرة من اللحم الأحمر سواء المسلوق أو المشوي، مع تجنب الدهون والمقليات قدر الإمكان.



تقليل كميات اللحوم

ونصح مرضى القلب والسكر بضرورة تقليل كميات اللحوم إلى الحد الأدنى؛ حفاظًا على استقرار حالتهم الصحية، وتجنب أي مضاعفات قد تزداد خلال فترة الأعياد.