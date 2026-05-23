قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معتمد جمال: بكيت بعد خسارة الكونفدرالية وانتقادات عبدالله السعيد ظالمة
أشرف عبد الباقي يكشف موعد العودة للمسرح.. ويرد على انتقادات المهرجانات
الجو هيقلب .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم
موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في مصر.. التوقيت الرسمي وتكبيرات العيد مكتوبة
تتجاوز 1100 حصان.. مرسيدس تقدم AMG GT Coupe الكهربائية بالكامل
السودان .. مسيّرات الدعم السريع تهاجم أقصى غربي الخرطوم
معتمد جمال: حققت حلمي مع الزمالك رغم كل الأزمات والإصابات
السعودية وقطر يبحثان تطورات وساطة باكستان مابين طهران وواشنطن
أمير هشام: مصطفى محمد رفض نصائح المقربين بنشر بيان ضد جهاز المنتخب
شوبير يدافع عن اختيارات حسام حسن مع منتخب مصر .. ماذا قال؟
لانس يفوز على نيس 3-1 ويتوج بطلا لـ كأس فرنسا
إيران : نقدر جهد دول المنطقة والاتفاق يحتاج إلى إرادة أمريكية صادقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ماذا حدث في كل يوم من أيام العشر من ذي الحجة؟.. 10 عجائب لا تعرفها

حدث في ذي الحجة
حدث في ذي الحجة
أمل فوزي

يفتح الاستفهام عن ماذا حدث في كل يوم من أيام عشر ذي الحجة ؟ أحد بوابات الأسرار لهذه العشر المباركة التي خصها الله تعالى بمزيد من الفضل والثواب ، حيث أقسم الله تعالى بها في كتابه العزيز، وتنبع ضرورة معرفة ماذا حدث في كل يوم من أيام عشر ذي الحجة ؟، من أنها دلالة على فضلها العظيم ودافعًا قويًا لاغتنامها وعدم التفريط فيها ، فقد تكون معرفة ماذا حدث في كل يوم من عشر ذي الحجة ؟ أحد الأمور التي تزيد الحرص على اغتنامها ومن ثم الفوز.

ماذا حدث في كل يوم من أيام عشر ذي الحجة

لم يرد نص في السنة النبوية الشريفة يفيد بخصوص ماذا حدث في كل يوم من عشر ذي الحجة؟ فيما انتشرت إجابة هذا السؤال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على النحو التالي : أنه في اليوم الأول من هذا الشهر قد غفر الله سبحانه وتعالى لسيدنا آدم وفي هذا اليوم يستحب الصوم لغفران الذنوب مع الإكثار في الدعاء.

وورد في اليوم الثاني قد استجاب الله سبحانه وتعالى ليوسف وفضل الصوم لهذا اليوم وهو كأنه قام بطاعة الله وعبادته عام بدون ذنوب، وفي اليوم الثالث لهذا الشهر قد استجاب الله سبحانه وتعالى لزكريا ويتم قبول الدعاء في مثل هذا اليوم.

فيما ورد أنه في اليوم الرابع قد نمت ولادة سيدنا عيسى عليه السلام وفضل صوم هذا اليوم وهو إزاحة وابعاد الفقر والحزن بالإضافة إلى الحشر مع المؤمنين والسفارة الكرام.

وورد في اليوم الخامس قد تمت ولادة سيدنا موسى وفضل صوم هذا اليوم هو إبعاده عن عذاب القبر وتنقية روحه من النفاق، أما في اليوم السادس قد فتح الله عز وجل لنبينا محمد أبواب الخير وفضل صيام المسلمين لهذا اليوم هو الدخول في رحمة الله ولن يمسه العذاب بمشيئة الله.

كما جاء أنه في اليوم السابع من هذا الشهر يتم إغلاق جميع أبواب جهنم وفضل صيام هذا اليوم هو إغلاق حوالي 30 بابا من العسر وفتح 30 بابا من الفرج والتي يسير على الصائمين.

وورد عن اليوم الثامن والذي يعرف باسم يوم التروية حيث يتخذ المسلمون في صيامه المزيد من الثواب والأجر العظيم، وباليوم التاسع من هذا الشهر والمعروف بيوم عرفة وفضل صيامه هو غفران الله عز وجل لذنوبه لعام مضى وعام قادم.

وجاء عن اليوم العاشر من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى حيث يتقرب الناس لله من خلال الضبع والانفاق والصدقات وفي كل قطرات دم من الذبائح يغفر الله بها جميع الذنوب للمسلمين.

فضل عشر ذي الحجة

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن الله سبحانه وتعالى خصص بعض الليالي والأيام بمزيد من الفضل والبركة تشجيعًا للناس على الطاعة، وقد نص العلماء على هذه الليالي.

وأضافت أنها: ليلة القدر، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، وليالي العشر من ذي الحجة، وليالي العشر الأواخر من رمضان، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب.

وأوضحت “ الإفتاء” أنه ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصوم التسع من ذي الحجة؛ ففي «سنن أبي داود» وغيره عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر أول إثنين من الشهر والخميس».

وتابعت: وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِن أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنهُ فِي هَذِهِ» يعني العشر الأوائل من ذي الحجة فيتأول قولها "لم يصم العشر" أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائمًا فيه.

وأردفت: ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر، وكان الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر الإثنين من الشهر والخميس.

وأضافت أن إطعام الفقراء والمساكين والصدقة عليهم في اليوم العاشر - يوم عيد الأضحى - يبعث الله بك يوم القيامة آمنا ويثقل في ميزان حسناتك لتكون أثقل من ميزان جبل أحد.

عشر ذي الحجة

ورد أنه فُضِّلت الأيّام العَشر من ذي الحِجّة على غيرها من أيّام السنة من عدّة وجوهٍ، وبيان هذه الوجوه فيما يأتي: ‏ أقسم الله -عزّ وجلّ- بها في القرآن الكريم، والله -تعالى- لا يُقسم إلّا بشيءٍ عظيمٍ.

وقال الله -تعالى-: (وَالْفَجْرِ*وَلَيَالٍ عَشْرٍ)، والمقصود بالليالي العَشر؛ العشر من ذي الحِجّة على الصحيح ممّا ورد عن المُفسِّرين والعلماء، و تشمل الأيّام العشر من ذي الحجّة أفضل الأيّام، مثل: يوم عرفة؛ وهو يوم الحَجّ الأكبر الذي تُغفَر فيه الذنوب والخطايا.

وتُعتَق فيه الرِّقاب من النار، ومنها أيضاً يوم النَّحر؛ لقَوْل النبيّ -صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ أعظمَ الأيَّامِ عندَ اللَّهِ تبارَكَ وتعالَى يومُ النَّحرِ ثمَّ يومُ القُرِّ).

و تُؤدّى فيها فريضة الحجّ التي تُعَدّ من أعظم الفرائض. شَهِدَ لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بأنّها أعظم أيّام الدُّنيا؛ إذ قال: (ما مِن أيَّامٍ أعظَمُ عِندَ اللهِ ولا أحَبُّ إليه مِن العَمَلِ فيهنَّ مِن هذه الأيَّامِ العَشرِ، فأكثِروا فيهنَّ مِن التَّهليلِ والتَّكبيرِ والتَّحميدِ).

و تجتمع فيها أمّهات العبادات فيها؛ كما أخرج الإمام البخاريّ عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-: (ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذِه؟ قالوا: ولَا الجِهَادُ؟ قَالَ: ولَا الجِهَادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بنَفْسِهِ ومَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بشيءٍ).

و تُعَدّ الأيّام العَشر من ذي الحِجّة الأيّامَ المعلومات الواردة في قَوْل الله -تعالى-: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ).

ماذا حدث في كل يوم من أيام ذي الحجة ماذا حدث في كل يوم من ذي الحجة فضل عشر ذي الحجة ماذا حدث في كل يوم من أيام عشر ذي الحجة ماذا حدث في كل يوم من عشر ذي الحجة حدث في كل يوم من أيام عشر ذي الحجة كل يوم من أيام عشر ذي الحجة حدث في عشر ذي الحجة حدث في أيام عشر ذي الحجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

الرئيس السيسي

قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات رئاسية

زلزال

زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل

ارشيفية

الفضيحة تكتمل.. إحالة طليقة حفيد أغنى عائلة عربية وصديقتها للجنايات| خاص

عمرو الجنايني

عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

قطع المياه عن مناطق رئيسية بالجيزة مساء اليوم

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن مناطق رئيسية بالجيزة مساء اليوم

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

أشرف عبد الباقي عن أول تجربة إخراج لابنته: اشتغلت 20 ساعة وكانت قد التحدي

جانب من الحلقة

عمرو درويش: المواطن اليوم ينتقد وهو آمن بعكس دول أخرى لا تستطيع ذلك

عمرو أديب

عمرو أديب : أقول لصناع 7 دوجز إنه تحدي كبير

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة المش؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة المش؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة المش؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة المش؟

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 مايو 2026..لا تدخل في نقاشات حادة

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 23 مايو 2026.. ابتعد عن التفكير المستمر

برج الثور حظك اليوم السبت 23 مايو 2026…إبتعد عن التفكير المستمر
برج الثور حظك اليوم السبت 23 مايو 2026…إبتعد عن التفكير المستمر
برج الثور حظك اليوم السبت 23 مايو 2026…إبتعد عن التفكير المستمر

فيديو

مشاجرات ساعة رويال بوب

اشتباكات وصلت لإغلاق المتاجر .. قصة فوضى ساعة رويال بوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد