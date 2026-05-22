انتشال جثتي شابين غرقا في ترعة الإبراهيمية بملوي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا من انتشال جثتين لشابين غرقا في ترعة الإبراهيمية بمركز ملوي جنوب المنيا، تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بالتصريح بدفن الجثتين.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بغرق شابين بترعة الإبراهيمية بالقرب من قرية المعصرة التابعة لمركز ملوي ، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق

وتبين أن الضحايا هما محمد. م. ع 19 سنة، ومحمد. م. ع 17 سنة، مقيمان بإحدى قرى مركز ملوي، تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة، وامرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الجثتين.