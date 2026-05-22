مصرع شاب في انقلاب تروسيكل بطريق فرعي بالعدوة في المنيا

لقي شاب مصرعه، في حادث انقلاب تروسيكل بطريق فرعي بإحدى قرى مركز العدوة في المنيا، تم نقل الجثمان الى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ على التروسيكل والسائق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق فرعي بإحدى قرى مركز العدوة.

وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ وتبين مصرع طالب بالصف الثاني الإعدادي 13 سنة، مقيم بإحدى قرى مركز العدوة، في حادث انقلاب تروسيكل



