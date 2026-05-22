قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الناتو يوجه رسالة إلى ترامب بعد إرسال 5 آلاف جندي أمريكي إلى بولندا
المعلم: معتمد جمال تربيتي وشحاتة مش مسئول عن ضياع الكونفدرالية
حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 22 مايو 2026
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. فيديو
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
جريمة عبر الحدود.. اعتقال إسرائيلي في شمال قبرص بحوزته أربعة أجنة
30 سلعة مُخفضة في منافذ التموين.. قائمة الأسعار
أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات
تصعيد خطير في الضفة.. اقتحام قرية المغير وتخريب منازل الفلسطينيين فجراً
عيب خطير يهدد سائقي هوندا أكيورا: استدعاء 60 ألف سيارة عالميًا
انتشار أمني مكثف.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم
«بحوث الصحراء» يواصل تنفيذ خزانات وجابيات مياه لدعم التنمية بمطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 2 طن ألبان فاسدة ومواد كيميائية محظورة داخل 4 معامل ومصنع جبنة بالمنيا.. صور

ضبط البان فاسدة
ضبط البان فاسدة
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على  تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والتصدي لكافة صور الغش حفاظاً على صحة المواطنين،مشددًا على أهمية المتابعة اليومية الميدانية لضبط المخالفين

وفي إطار ذلك قام الدكتور سعيد محمد  رئيس مركز ومدينة المنيا، بتنفيذ حملة رقابية مكبرة لمتابعة معامل ومصانع إنتاج الألبان والجبن.

وخلال المرور والمعاينة، تلاحظ وجود 4 معامل ألبان بالإضافة إلى مصنع لتصنيع الألبان والجبن، وتبين وجود معدات وكميات من الألبان غير صالحة للاستخدام الآدمي، ووجود حشرات وشوائب داخل أماكن التصنيع، بما يخالف الاشتراطات الصحية والبيئية.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في تصنيع الألبان والجبن، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من الألبان والمواد المستخدمة في التصنيع، شملت: 10 براميل زرقاء اللون مملوءة بألبان فاسدة، سعة البرميل نحو 200 لتر
و 4 جراكن تحتوي على مادة «بيروكسيد الهيدروجين» بإجمالي نحو 90 لتر، وضبط مادة كيميائية مجهولة داخل جركن زيت، وتم التوصية بإعدامها وفق الاشتراطات البيئية والصحية.

كما قامت اللجنة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، فيما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 4 محاضر لكل منشأة، تضمنت إدارة نشاط بدون ترخيص، وعدم وجود موافقة بيئية، وعدم وجود سجل بيئي، إلى جانب مخالفة الاشتراطات البيئية المقررة.

وأكد الدكتور سعيد محمد، إستمرار الحملات المفاجئة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، لرصد أي مخالفات تمس صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.
 

المنيا محافظ المنيا معامل ألبان مواد غذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

لـ42 ألف صاحب معاش قبل عيد الأضحى.. صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. بدء ظهورها في المدارس

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

توروب

بعد تراجعه عن الاتفاق .. تطورات مثيرة في أزمة عقد توروب مع الأهلي

معلمة كفر الشيخ

حسن الخاتمة.. وفاة معلمة أثناء أداء فريضة الحج ودفنها بمكة المكرمة

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

ترشيحاتنا

بان كيك بالجبنة القريش

صحي ولذيذ.. طريقة عمل بان كيك الجبنة القريش

ليلى أحمد زاهر

ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

ديكور العيد

ديكورات عيد الأضحى 2026.. أفكار عصرية للمنزل

بالصور

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

فيديو

تفاصيل شائعة طلاق أصالة وفائق حسن

شائعة طلاق أصالة وفائق حسن تعود من جديد.. القصة الكاملة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد