ضبط 2 طن ألبان فاسدة ومواد كيميائية محظورة داخل 4 معامل ومصنع جبنة بالمنيا.. صور

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والتصدي لكافة صور الغش حفاظاً على صحة المواطنين،مشددًا على أهمية المتابعة اليومية الميدانية لضبط المخالفين

وفي إطار ذلك قام الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، بتنفيذ حملة رقابية مكبرة لمتابعة معامل ومصانع إنتاج الألبان والجبن.

وخلال المرور والمعاينة، تلاحظ وجود 4 معامل ألبان بالإضافة إلى مصنع لتصنيع الألبان والجبن، وتبين وجود معدات وكميات من الألبان غير صالحة للاستخدام الآدمي، ووجود حشرات وشوائب داخل أماكن التصنيع، بما يخالف الاشتراطات الصحية والبيئية.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في تصنيع الألبان والجبن، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من الألبان والمواد المستخدمة في التصنيع، شملت: 10 براميل زرقاء اللون مملوءة بألبان فاسدة، سعة البرميل نحو 200 لتر

و 4 جراكن تحتوي على مادة «بيروكسيد الهيدروجين» بإجمالي نحو 90 لتر، وضبط مادة كيميائية مجهولة داخل جركن زيت، وتم التوصية بإعدامها وفق الاشتراطات البيئية والصحية.

كما قامت اللجنة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، فيما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 4 محاضر لكل منشأة، تضمنت إدارة نشاط بدون ترخيص، وعدم وجود موافقة بيئية، وعدم وجود سجل بيئي، إلى جانب مخالفة الاشتراطات البيئية المقررة.

وأكد الدكتور سعيد محمد، إستمرار الحملات المفاجئة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، لرصد أي مخالفات تمس صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

