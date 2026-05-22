الرعاية الصحية بالإسماعيلية تعلن نجاح التعامل مع 107 حالات إثر تسريب غاز الكلور

شهد فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، حالة من الاستعداد والتعامل السريع مع تداعيات حادث تسريب غاز الكلور بمحطة مياه الإسماعيلية المرشحة.

استقبل المجمع الطبي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الحالات المصابة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع رفع درجة الجاهزية القصوى بجميع الأقسام المعنية.

وجاء ذلك في إطار التنسيق المشترك والمتابعة المستمرة من الدكتور .محمد جبريل ـ مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، الدكتورة ريم مصطفى ـ وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتور محمد طنطاوى رئيس هيئة الإسعاف بالإسماعيلية ، لمتابعة الموقف أولًا بأول ، والتأكد من جاهزية الفرق الطبية وسرعة تقديم الرعاية اللازمة للمصابين.

وتم تفعيل خطط الطوارئ والتعامل الفوري وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، مع الدفع بالفرق الطبية والتمريضية وتوفير الدعم اللازم داخل أقسام الاستقبال والطوارئ، بما يضمن سرعة تقييم الحالات والتعامل معها بكفاءة عالية.

كما جرى التنسيق الكامل بين الفرق الطبية والإدارات المعنية داخل المجمع لضمان سرعة تقديم الخدمة الطبية والرعاية اللازمة للمصابين، مع متابعة دقيقة للحالات بعدد 107حالة، حتى استقرارها الصحي، حيث تم التعامل مع جميع الحالات بكفاءة وسرعة، وغادر جميع المصابون بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة وهم بحالة صحية جيدة.

ويعكس هذا الآداء الجاهزية المستمرة للمنشآت الصحية وقدرتها على الاستجابة الفورية والتعامل مع الأحداث الطارئة بكفاءة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين واستمرار تقديم الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة.