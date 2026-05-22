ميرنا نور الدين تتألق في أحدث إطلالة

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت ميرنا نور الدين الانظار بأطلالة كاجوال من داخل سيارتها، مع لوك ميك اب يبرز جمالها.

وتُعرف ميرنا نور الدين بجمالها الطبيعي واختياراتها الأنيقة في عالم الموضة، وتحرص دائمًا على مشاركة جمهورها لحظات من حياتها اليومية وإطلالاتها المختلفة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال ميرنا نور الدين

آخر أعمال ميرنا نور الدين هو مسلسل “فهد البطل”، بطولة أحمد العوضي، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

ودارت أحداثه حول فهد الذي يعمل حِرَفيًا بمصنع للرخام في منطقة شق الثعبان، وذلك بعد هروبه من عائلته في الصعيد بسبب تعرضه للظلم، ثم يقع في حب زميلته (كناريا)، لكن المنافسة بينه وبين والدها في سوق الرخام تضع عوائق كبيرة أمام علاقتهما.