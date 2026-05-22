بملامح حزينة.. رامي جمال يخطف الأنظار بأحدث ظهور

شارك الفنان رامي جمال، صورا جديدة له في أحدث ظهور له عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وظهر رامي جمال بملامح حزينة داخل سيارته، منا أثار تفاعلا واسعا مع جمهوره.

وشوق الفنان رامي جمال، جمهوره لألبومه الجديد في فصل الصيف، معربا عن سعادته مع صناع الأغاني والشكل الجديد الذي يقدمه.

وكتب رامي جمال عبر حسابه على فيسبوك: "الألبوم اللي جاي شكل مزيكا مختلف جداً مبهج وحب عشان أنا شخصياً محتاج أجرب شكل مزيكا غير الشكل اللي كنت بقدمه والفنان بيحتاج يجدد ويواكب الوقت اللي هو عايش فيه والحياة مليانة دراما فـ بقينا مش ناقصين أغاني حزينة كتير ألبوم الصيف فعلا مختلف وأنا مبسوط جداً من الأغاني اللي فيه ومن الصناع العباقرة اللي مشاركين معايا فيه الناس اللي هتقولي بنحبك في الدراما وعد هتحبو الشكل الجديد".