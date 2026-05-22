محمود حجازي: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من شوه سمعتي وروج الأكاذيب

كشف الفنان محمود حجازي، عن استعداده لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ما تعرض له خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا رفضه التام لحملات التشهير وتلفيق الاتهامات التي طالت اسمه.

وقال محمود حجازي لـ صدى البلد، إن ما حدث خلال الأيام الماضية تسبب في حالة من الجدل، مشيرًا إلى أنه لن يلتزم الصمت أمام أي محاولة للإساءة إلى سمعته أو نشر معلومات مغلوطة عنه، مؤكدًا أن الأمر أصبح في يد الجهات القانونية المختصة.

وأضاف: “هتخذ الإجراءات القانونية ضد كل ما حدث في الفترة الأخيرة من تلفيق وتدمير في سمعتي، والإجراءات القانونية ستكون ضد كل من يكذب أو يشهر بيّ أو يخطئ في حقي”.

وأشار إلى أنه يحرص دائمًا على احترام جمهوره وتاريخه الفني، لذلك لن يسمح بمرور أي إساءة دون محاسبة قانونية، خاصة مع انتشار الشائعات بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنان مع تصريحاته، معبرين عن دعمهم له، ومؤكدين رفضهم لحملات التشهير والإساءة للفنانين .