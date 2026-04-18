شكل جديد.. رامي جمال يشوق جمهوره لألبومه الجديد

شوق الفنان رامي جمال، جمهوره لألبومه الجديد في فصل الصيف، معربا عن سعادته مع صناع الأغاني والشكل الجديد الذي يقدمه.

وكتب رامي جمال عبر حسابه على فيسبوك: "الألبوم اللي جاي شكل مزيكا مختلف جداً مبهج وحب عشان أنا شخصياً محتاج أجرب شكل مزيكا غير الشكل اللي كنت بقدمه والفنان بيحتاج يجدد ويواكب الوقت اللي هو عايش فيه والحياة مليانة دراما فـ بقينا مش ناقصين أغاني حزينة كتير ألبوم الصيف فعلا مختلف وأنا مبسوط جداً من الأغاني اللي فيه ومن الصناع العباقرة اللي مشاركين معايا فيه الناس اللي هتقولي بنحبك في الدراما وعد هتحبو الشكل الجديد".

وكانت قد أعلنت المطربة ناريمان زوجة الفنان رامي جمال، طرحها أغنية جديدة “طولت صبري”، بعد سنوات من الغياب إثر قرار الاعتزال.

وأعلنت ناريمان عبر حسابها الرسمى على انستجرام: “أغنيتى الجديدة طولت صبرى يوم السبت الساعة 5 مساءً على يوتيوب وجميع منصات الأستماع.. مستنيه رأيكم واستنوا أغانى تانيه كتير الفترة الجاية”.