فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

كتبت الفنانة سحر حسن، طليقة الفنان على الحجار، منشورا للرد على الفيديو المتداول لابنتها بثينة علي الحجار، التي ظهرت فيه الأخيرة وتدعو فيه إلى شتم والدها.

وكتبت بثينة حسن، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «المواقع اللي عمالة تقزز لب في سمعة البنت ووالدها.. ده فيديو خاص لشابة بتفضفض مع صحابها في private account مش للسرقة ولا للنشر».

شكل بثينة علي الحجار الحقيقي:



وأضافت: «وده شكل بثينة الحقيقي والطبيعي.. واللي هايتاجر او هايعلي الترند هايعرض نفسه للمساءلة القانونية .. واتقوا الله يا ملايكة يالي قايمين من على السجادة.. يا مدعي الشرف والاستقامة».

اقرأ أيضًا:



يأتي هذا بعد تداول فيديو خاص لـ بثينة ابنة الفنان علي الحجار، ظهرت فيه وهي تطالب متابعيها بشتم والدها في التعليقات.

وقبل أيام، شوق المطرب علي الحجار جمهوره لطرح أغنيه جديدة له، تحمل مفاجأة من العيار الثقيل وهي من توقيع الموسيقار الراحل عمار الشريعي.

وكشف علي الحجار عن البوستر التشويقي للأغنية من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «أغنية مش فارق لي.. آخر لحن سابهولي صديقي العبقري عمار الشريعي، وكتب الكلمات الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر، هتسمعوه بكره 16 أبريل وهيكون موافق عيد ميلاد عمار الشريعي».

يذكر أن المطرب الكبير علي الحجار، يواصل تسجيل أغنيات ألبومه الجديد الذي يعمل عليه منذ 3 سنوات، والمقرر أن ينتهي منه ويطرحه مع نهاية هذا العام