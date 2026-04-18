بسمة بوسيل تتألق رفقة ابنها في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة بسمة بوسيل صورا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بسمة بوسيل رفقة ابنها ادم، في ظهور خطف الأنظار ولاقت تفاعلا واعجاب كبيرا من جمهورها ومتابعيها.

وكانت قد تحدثت الفنانة والمصممة المغربية بسمة بوسيل ، في وقت سابق، عن الظروف الصعبة التي مرت بها عائلتها خلال عام 2025، مؤكدة أن السنة كانت مليئة بالتحديات الصحية، سواء لابنها أو لزوجها تامر حسني، الذي مرّ بوعكة صحية استلزمت سفره لإجراء عملية دقيقة.

وكشفت بسمة لـ صدى البلد، أن تامر سيعود إلى مصر بعد انتهاء مرحلة العلاج، مشيدة بالدور الكبير الذي قامت به تاليا في الاهتمام به ومرافقته طوال فترة العملية.