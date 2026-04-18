أبو العينين: العاصمة الإدارية تحولت من صحراء جرداء إلى نموذج لثورة عمرانية وتنموية شاملة
أبو العينين: المرحلة الراهنة تتطلب رؤية جديدة للنظام الدولي
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
ابنة نجيب محفوظ تثير الجدل مجددا بشأن إعادة عمرو سعد لرواية اللص والكلاب

سعيد فراج

مازالت حالة الجدل حول رواية اللص والكلاب مستمرة بين ابنة نجيب محفوظ والفنان عمرو سعد بعد ان أعلن الأخير عن نيتجه لتقديمها فى عمل فني وأنه قام بشراء حقوقها، خاصة بعد ظهور اتفاق مبدئى بينها وعمرو سعد.  

وقالت ابنة نجيب محفوظ في تصريحات لـ ET بالعربي أن الاتفاق كان موافقة مبدئية على حجز روايتي أولاد حارتنا واللص والكلاب لمدة عامين، بهدف تحويلهما إلى عمل سينمائي، مقابل سداد مبلغ مالي محدد، مع اشتراط موافقة الأسرة على الجهة المنتجة.

وأكدت أن ما تم لم يكن عقدا نهائيا، بل اتفاقا مشروطًا بقيام عمرو سعد بتقديم منتج توافق عليه الأسرة لإتمام التعاقد الرسمي.

وأضافت أنه جرى لاحقًا الاتفاق مع المنتج صادق الصباح بشأن رواية «أولاد حارتنا»، وهو ما أسفر عن توقيع عقد فعلي، مشيرة إلى أن هذا التعاقد ما كان ليتم دون وجوده.

أما رواية «اللص والكلاب»، فلم تشهد أي خطوات تنفيذية حتى انتهاء مدة الاتفاق بنهاية عام 2020.

واختتمت هدى نجيب محفوظ تصريحاتها بالتأكيد على أن ما يتم تداوله حول امتلاك عمرو سعد لحقوق هذه الأعمال غير صحيح، موضحة أن ما جرى كان مجرد اتفاق مبدئي لا يرقى إلى عقد قانوني يمنح تلك الحقوق.

عمرو سعد يعلن عن تقديم اللص والكلاب 

وقد أعلن الفنان  عمرو سعد عن نيته تحضير فيلم سينمائي مأخوذ عن رواية «اللص والكلاب» للأديب نجيب محفوظ، مؤكداً أنه بدأ بالفعل خطوات جادة لتنفيذ المشروع بعد حصوله على حقوق العمل.

وكشف عمرو يعد  أن المشروع كان مطروحاً في البداية كمسلسل درامي، إذ كان يخطط لتجسيد شخصية «سعيد مهران»، مع ترشيح اسم بارز لدور «رؤوف علوان»، الا انه في النهاية تقرر تقديمه في عمل سينمائي .

الجدير بالذكر أن فيلم اللص والكلاب كان قد تم تقديمه  فيد ستينيات القرن الماضي، وأخرجه كمال الشيخ و قام ببطولتها شكري سرحان وكمال الشناوي وشادية.

وكان آخر أعمال عمرو سعد مسلسل إفراج، شاركزفي بطولاته  تارا عماد و من حاتم صلاح، وسما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد.

العمل من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة، ومحمد فوزي، وأحمد بكر، وعرض المسلسل على قناة MBC مصر ومنصة شاهد خلال شهر رمضان 2026.

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

السلطات تحقق بعد صدم سيارة مجموعة من الأشخاص في ملبورن

حادث أمني.. سيارة تصدم مارة في أستراليا ومقتل أحد المشاة

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

«يوم القيامة».. ستارمر في مواجهة أزمة ماندلسون وتهديد مستقبله السياسي

ترامب

ترامب: أنا أقول الحقيقة.. وتصريحات المسؤولين الإيرانيين للاستهلاك المحلي

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد