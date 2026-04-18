ابنة نجيب محفوظ تثير الجدل مجددا بشأن إعادة عمرو سعد لرواية اللص والكلاب

مازالت حالة الجدل حول رواية اللص والكلاب مستمرة بين ابنة نجيب محفوظ والفنان عمرو سعد بعد ان أعلن الأخير عن نيتجه لتقديمها فى عمل فني وأنه قام بشراء حقوقها، خاصة بعد ظهور اتفاق مبدئى بينها وعمرو سعد.

وقالت ابنة نجيب محفوظ في تصريحات لـ ET بالعربي أن الاتفاق كان موافقة مبدئية على حجز روايتي أولاد حارتنا واللص والكلاب لمدة عامين، بهدف تحويلهما إلى عمل سينمائي، مقابل سداد مبلغ مالي محدد، مع اشتراط موافقة الأسرة على الجهة المنتجة.

وأكدت أن ما تم لم يكن عقدا نهائيا، بل اتفاقا مشروطًا بقيام عمرو سعد بتقديم منتج توافق عليه الأسرة لإتمام التعاقد الرسمي.

وأضافت أنه جرى لاحقًا الاتفاق مع المنتج صادق الصباح بشأن رواية «أولاد حارتنا»، وهو ما أسفر عن توقيع عقد فعلي، مشيرة إلى أن هذا التعاقد ما كان ليتم دون وجوده.

أما رواية «اللص والكلاب»، فلم تشهد أي خطوات تنفيذية حتى انتهاء مدة الاتفاق بنهاية عام 2020.

واختتمت هدى نجيب محفوظ تصريحاتها بالتأكيد على أن ما يتم تداوله حول امتلاك عمرو سعد لحقوق هذه الأعمال غير صحيح، موضحة أن ما جرى كان مجرد اتفاق مبدئي لا يرقى إلى عقد قانوني يمنح تلك الحقوق.

عمرو سعد يعلن عن تقديم اللص والكلاب

وقد أعلن الفنان عمرو سعد عن نيته تحضير فيلم سينمائي مأخوذ عن رواية «اللص والكلاب» للأديب نجيب محفوظ، مؤكداً أنه بدأ بالفعل خطوات جادة لتنفيذ المشروع بعد حصوله على حقوق العمل.

وكشف عمرو يعد أن المشروع كان مطروحاً في البداية كمسلسل درامي، إذ كان يخطط لتجسيد شخصية «سعيد مهران»، مع ترشيح اسم بارز لدور «رؤوف علوان»، الا انه في النهاية تقرر تقديمه في عمل سينمائي .

الجدير بالذكر أن فيلم اللص والكلاب كان قد تم تقديمه فيد ستينيات القرن الماضي، وأخرجه كمال الشيخ و قام ببطولتها شكري سرحان وكمال الشناوي وشادية.

وكان آخر أعمال عمرو سعد مسلسل إفراج، شاركزفي بطولاته تارا عماد و من حاتم صلاح، وسما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد.

العمل من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة، ومحمد فوزي، وأحمد بكر، وعرض المسلسل على قناة MBC مصر ومنصة شاهد خلال شهر رمضان 2026.