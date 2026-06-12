شهداء لقمة العيش.. وفاة 3 أشخاص داخل ترنش بالبدرشين أثناء محاولة إنقاذ جماعي

خيمت حالة من الحزن والأسى على أهالي قرية نزلة الشوبك التابعة لمركز البدرشين، بعد وفاة ثلاثة من أبنائها في واقعة مأساوية هزت مشاعر الجميع، حيث فقد كل من ياسر أبو يوسف، وعبدالمنعم عطا، ومصطفى القصير حياتهم داخل ترنش بأحد المنازل أثناء العمل.

لم تكن القصة مجرد حادث عمل عابر، بل تحولت إلى مشهد إنساني مؤلم يجسد معاني الشهامة والرجولة والتضحية. فبحسب روايات الأهالي، بدأ الأمر عندما نزل أحد العمال إلى الترنش لمباشرة عمله، إلا أنه تعرض لحالة اختناق وخطر داهم داخل الحفرة.

وفي تلك اللحظات الحرجة، لم يفكر زملاؤه في الهروب أو النجاة بأنفسهم، بل سارعوا للنزول الواحد تلو الآخر في محاولة لإنقاذه وإخراجه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، لكن القدر كان يحمل لهم المصير ذاته.

داخل الترنش الضيق، اختلطت محاولات الإنقاذ بالاستغاثات، وسقط الرجال الثلاثة تباعًا ضحايا للاختناق، لتنتهي رحلة البحث عن الرزق الحلال بمأساة أدمت قلوب أسرهم وأهالي القرية بأكملها.

اثنان من الرجال الكبار وشاب ما زال في مقتبل العمر، خرجوا صباحًا من أجل لقمة العيش، لكنهم لم يعودوا إلى منازلهم. رحلوا معًا بعدما جمعتهم الشهامة في أصعب اللحظات، ورفضوا ترك رفيقهم يواجه الموت وحده.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي أبو رجوان القبلي والبدرشين عقب انتشار نبأ الوفاة، حيث نعى الأهالي الضحايا الثلاثة بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنهم كانوا يتمتعون بسمعة طيبة وسيرة حسنة بين الجميع.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء مفتوح، امتلأ بالدعوات للضحايا بالرحمة والمغفرة، فيما وصف كثيرون ما حدث بأنه نموذج نادر للتضحية والوفاء، بعدما دفع الرجال الثلاثة حياتهم ثمنًا لمحاولة إنقاذ أحدهم.

ورغم قسوة النهاية، ستبقى قصة ياسر أبو يوسف وعبدالمنعم عطا ومصطفى القصير شاهدة على أن الشهامة قد تدفع أصحابها أحيانًا إلى التضحية بأغلى ما يملكون، وأن الرجال الثلاثة رحلوا وهم يؤدون واجبًا إنسانيًا لن ينساه أهل قريتهم.