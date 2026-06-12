قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوادي الجديد: استنباط أصناف جديدة من القمح ترفع الانتاجية بنسبة 30%
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أنقذ مصر من حرب أهلية ونفق مظلم بسبب الإخوان
أسعار نيسان صني موديل 2026 في الإمارات
صدمة تهز منتخب البرازيل قبل انطلاق مباريات السليساو في كأس العالم
كأس العالم 2026| حادث إطلاق نار يثير مخاوف أمنية ويخلف قتيلا ومصابين بولاية ميزوري
باكستان: التوصل إلى نص نهائي لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران
من كوالالمبور .. مفتي الجمهورية يطرح رؤية شاملة لتمكين الشباب وحمايتهم ضد التطرف والتضليل
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 .. ترقبوها قريباً
عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية
محمد صلاح يبحث عن انجاز تاريخي في مونديال الوداع
مصطفى بكري: مضيق هرمز والأموال المجمدة ووقف التصعيد أخطر ملفات التفاوض بين واشنطن وطهران
روسيا تعتزم تزويد قواتها بـ 20 ألف طائرة مسيرة للنقل خلال العام الجاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شهداء لقمة العيش.. وفاة 3 أشخاص داخل ترنش بالبدرشين أثناء محاولة إنقاذ جماعي

الضحايا
الضحايا
ندى سويفى

خيمت حالة من الحزن والأسى على أهالي قرية نزلة الشوبك التابعة لمركز البدرشين، بعد وفاة ثلاثة من أبنائها في واقعة مأساوية هزت مشاعر الجميع، حيث فقد كل من ياسر أبو يوسف، وعبدالمنعم عطا، ومصطفى القصير حياتهم داخل ترنش بأحد المنازل أثناء العمل.

لم تكن القصة مجرد حادث عمل عابر، بل تحولت إلى مشهد إنساني مؤلم يجسد معاني الشهامة والرجولة والتضحية. فبحسب روايات الأهالي، بدأ الأمر عندما نزل أحد العمال إلى الترنش لمباشرة عمله، إلا أنه تعرض لحالة اختناق وخطر داهم داخل الحفرة.

وفي تلك اللحظات الحرجة، لم يفكر زملاؤه في الهروب أو النجاة بأنفسهم، بل سارعوا للنزول الواحد تلو الآخر في محاولة لإنقاذه وإخراجه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، لكن القدر كان يحمل لهم المصير ذاته.

داخل الترنش الضيق، اختلطت محاولات الإنقاذ بالاستغاثات، وسقط الرجال الثلاثة تباعًا ضحايا للاختناق، لتنتهي رحلة البحث عن الرزق الحلال بمأساة أدمت قلوب أسرهم وأهالي القرية بأكملها.

اثنان من الرجال الكبار وشاب ما زال في مقتبل العمر، خرجوا صباحًا من أجل لقمة العيش، لكنهم لم يعودوا إلى منازلهم. رحلوا معًا بعدما جمعتهم الشهامة في أصعب اللحظات، ورفضوا ترك رفيقهم يواجه الموت وحده.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي أبو رجوان القبلي والبدرشين عقب انتشار نبأ الوفاة، حيث نعى الأهالي الضحايا الثلاثة بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنهم كانوا يتمتعون بسمعة طيبة وسيرة حسنة بين الجميع.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء مفتوح، امتلأ بالدعوات للضحايا بالرحمة والمغفرة، فيما وصف كثيرون ما حدث بأنه نموذج نادر للتضحية والوفاء، بعدما دفع الرجال الثلاثة حياتهم ثمنًا لمحاولة إنقاذ أحدهم.

ورغم قسوة النهاية، ستبقى قصة ياسر أبو يوسف وعبدالمنعم عطا ومصطفى القصير شاهدة على أن الشهامة قد تدفع أصحابها أحيانًا إلى التضحية بأغلى ما يملكون، وأن الرجال الثلاثة رحلوا وهم يؤدون واجبًا إنسانيًا لن ينساه أهل قريتهم.

البدرشين قرية نزلة الشوبك اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب

أسعار الذهب.. 405 جنيهات هبوطا في عيار 21 خلال أسبوع

الدكتور لطفي مرعي

بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل

تموين

أسباب وقف بطاقات التموين واستبعاد أصحابها من منظومة الدعم

منتخب مصر

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

حسين عموتة

الكشف عن راتب حسين عموتة مع الأهلي.. وهذه حقيقة حصوله على 220 ألف دولار

أسعار السجائر المحلية والمستوردة

كليوباترا وصلت كام؟.. أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم

سعر الذهب

زاد 180 جنيها.. الذهب يجدد صعوده في أول تعاملات مساء اليوم

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات

البرامج المتاحة وموعد التقدم المبكر لكليات الحاسبات في تنسيق الجامعات 2026

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

مايا مرسي

التضامن: تدخلات عاجلة للحد من ظاهرة عمل الأطفال

بالصور

طريقة عمل الحواوشي المفتوح بالجبنة.. وصفة المطاعم بخطوات سهلة في المنزل

طريقة عمل الحواوشي المفتوح بالجبنة
طريقة عمل الحواوشي المفتوح بالجبنة
طريقة عمل الحواوشي المفتوح بالجبنة

علاقة انخفاض فيتامين C وزيادة خطر الإصابة بالخرف.. دراسة صادمة

ماذا وجد العلماء بين فيتامين c ومرض الخرف؟
ماذا وجد العلماء بين فيتامين c ومرض الخرف؟
ماذا وجد العلماء بين فيتامين c ومرض الخرف؟

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول البيض لمدة شهر؟.. مفاجآت صحية غير متوقعة

تأثير التوقف عن تناول البيض
تأثير التوقف عن تناول البيض
تأثير التوقف عن تناول البيض

أفضل الطرق لزيادة تركيز الطلاب في الامتحانات.. التغذية السليمة في المقدمة

عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات
عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات
عوامل أساسية لرفع التحصيل الدراسي وتقليل التوتر في الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد