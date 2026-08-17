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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانحسار رهانات رفع الفائدة الأمريكية

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانحسار رهانات رفع الفائدة الأمريكية
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانحسار رهانات رفع الفائدة الأمريكية
أ ش أ

ارتفعت أسعار الذهب ، اليوم الاثنين ، مدعومة بضعف الدولار وصدور بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة مؤخرًا قلصت توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 0.6% إلى 4,400.15 دولار للأوقية بعدما سجلت الأسعار أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% إلى 4,456.50 دولار للأوقية.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 1.8% إلى 65.82 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1,759.69 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.7% إلى 1,334.77 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، ما جعل المعادن المقومة بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى شركة كيه سي إم تريد: «بدأ الذهب الأسبوع بقوة، إذ أبقت بيانات التضخم الضعيفة الدولار الأمريكي تحت الضغط، ومنحت الذهب مساحة إضافية للتحرك نحو مستوى 4,400 دولار».

وأضاف: «إن التحرك المستدام فوق مستوى 4,500 دولار سيتطلب على الأرجح مزيدًا من ضعف الدولار أو تراجعًا أكثر وضوحًا في أسعار الطاقة».

وأدى الانخفاض غير المتوقع في الوظائف غير الزراعية الأمريكية خلال يوليو، إلى جانب بيانات أظهرت اعتدال تضخم أسعار المستهلكين، إلى تراجع التوقعات بشأن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتُسعّر الأسواق حاليًا احتمال رفع أسعار الفائدة في سبتمبر عند 29%، انخفاضًا من 47% قبل شهر، وفق أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا، ما يعزز جاذبيته للمستثمرين.

وتترقب الأسواق الآن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، المقرر صدوره يوم الأربعاء، بحثًا عن مؤشرات إضافية حول توجهات صانعي السياسة النقدية.

ارتفعت أسعار الذهب ضعف الدولار رفع أسعار الفائدة الأمريكية

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