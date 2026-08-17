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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أول تحرك برلماني للكشف عن حقيقة إلغاء إقامات بعض المصريين في الإمارات

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

وجه إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ممثل المصريين بالخارج، سؤالًا برلمانيًا إلى الحكومة بشأن ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومجموعات المصريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة حول أوضاع إقامة عدد من المواطنين المصريين.

وطالب التلواني وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالوقوف على حقيقة الحالات المتداولة وأعدادها وأسبابها، وبيان ما إذا كانت السفارة والقنصليات المصرية في الإمارات قد تلقت شكاوى أو استفسارات رسمية بشأنها.

وأكد التلواني أن تحركه يأتي بهدف طمأنة أبناء الجالية المصرية وأسرهم والحصول على معلومات رسمية دقيقة، وعدم ترك المجال للشائعات أو المعلومات غير الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد عضو لجنة العلاقات الخارجية على عمق ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط البلدين من علاقات تاريخية واستراتيجية متميزة، فضلًا عما تحظى به الجالية المصرية في دولة الإمارات من تقدير ورعاية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ما يتم تداوله يتضمن استفسارات وشكاوى من مصريين يعملون في قطاعات ومهن مختلفة، فيما أكد بعض المواطنين عن تغير وضع إقاماتهم أثناء وجودهم في مصر لقضاء إجازاتهم، وهو ما أثار تساؤلات لدى آخرين بشأن أوضاع إقاماتهم.

وقال: هدفنا معرفة الحقيقة من مصادرها الرسمية، وطمأنة المصريين، ومساعدة أي مواطن يحتاج إلى دعم أو مساندة قنصلية، وليس استباق النتائج أو بناء مواقف على معلومات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد على أن العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات تمثل إطارًا قويًا للتواصل والتنسيق بشأن أي حالات فردية قد تحتاج إلى متابعة أو توضيح.

وأكد أن متابعة أوضاع المصريين بالخارج والاستماع إلى مشكلاتهم ونقلها إلى مؤسسات الدولة، والعمل على حلها تمثل مسؤولية برلمانية سيواصل القيام بها، بالتوازي مع الحفاظ على علاقات مصر المتميزة مع الدول الشقيقة والصديقة التي تستضيف أبناء الجالية المصرية.

سؤالًا برلمانيًا الحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة الخارجية القنصليات المصرية

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