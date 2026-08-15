سؤال برلماني لتحويل كفر الدوار إلى مركز صناعي متكامل للغزل والنسيج

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بشأن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير صناعة الغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، واستعادة المدينة لمكانتها التاريخية كإحدى أهم القلاع الصناعية في هذا القطاع، على غرار ما تشهده مدينة المحلة الكبرى من خطوات لإعادة هيكلة وتطوير منظومة الغزل والنسيج مؤكداً أن كفر الدوار تمتلك إرثًا صناعيًا عريقًا وخبرات بشرية متراكمة وبنية صناعية مؤهلة، إلا أن هذا الرصيد يحتاج إلى رؤية متكاملة تعيد تشغيل الطاقات المعطلة، وتحدث خطوط الإنتاج، وتربط الصناعة بالأسواق المحلية والتصديرية.

وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما خطة الحكومة لإعادة كفر الدوار إلى خريطة صناعة الغزل والنسيج الحديثة؟ وهل هناك تصور لإنشاء كيان أو مشروع صناعي متكامل يعيد تشغيل وتطوير الأصول القائمة بالمدينة؟

مطالباً الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتنفيذ عدد من المقترحات العاجلة وفى مقدمتها إعداد خطة عاجلة لتطوير وتحديث مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار وإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المتوقفة، وفق جدول زمني ومؤشرات أداء معلنة وإنشاء مجمع صناعي متكامل للغزل والنسيج والملابس الجاهزة يضم الصناعات المغذية ومراحل الإنتاج المختلفة، بما يقلل الفاقد وتكلفة التصنيع ويزيد القيمة المضافة وتأسيس مركز للتدريب والابتكار الصناعي بكفر الدوار لتأهيل العمالة والشباب على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والتصميم وإدارة خطوط الإنتاج، بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي.

كما اقترح " زين الدين " إطلاق علامة تجارية موحدة لمنتجات كفر الدوار النسيجية وربطها بمنصة إلكترونية للتسويق والتصدير، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية ويعزز قدرتها التنافسية مع تخصيص برنامج استثماري لجذب القطاع الخاص إلى الصناعات النسيجية بكفر الدوار، مع تقديم حوافز للمشروعات التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة وتوفر فرص عمل وتستهدف التصدير.

وشدد النائب محمد عبد الله زين الدين على أن تطوير كفر الدوار ليس مجرد ملف صناعي محلي، وإنما قضية تتعلق بإحياء إحدى أهم القلاع الإنتاجية في البحيرة ومصر، مؤكدًا أن المدينة قادرة على استعادة دورها إذا توافرت لها الإرادة السياسية وخطة تنفيذية واضحة واستثمارات حقيقية مطالباً الحكومة بوضع كفر الدوار ضمن خريطة التطوير الشامل لصناعة الغزل والنسيج في مصر، وعدم قصر جهود التطوير على مدينة واحدة، بما يحقق التكامل بين القلاع الصناعية التاريخية، ويعزز الإنتاج المحلي والصادرات ويوفر آلاف فرص العمل لأبناء محافظة البحيرة.