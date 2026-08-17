20 مليون جنيه.. التنمية المحلية: بدء تطوير شارع إبراهيم باشا بمصر الجديدة| صور

أعلنت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة ، بدء أعمال تطوير شارع إبراهيم باشا بمنطقة الكوربة بحي مصر الجديدة، بالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهات المعنية، في إطار رؤية متكاملة تستهدف الارتقاء بالمنطقة والحفاظ على طابعها المعماري المميز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمترددين عليها.

الحفاظ على المناطق والميادين ذات الطابع المعماري والحضاري المميز

يأتي ذلك استكمالا لجهود وزارة التنمية المحلية والبيئة في الحفاظ على المناطق والميادين ذات الطابع المعماري والحضاري المميز، وتعزيز القيمة التاريخية والعمرانية لها بالمحافظات .

مستجدات أعمال تطوير شارع إبراهيم باشا

جاء ذلك في ضوء تقرير تلقته الدكتورة منال عوض من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، حول مستجدات أعمال تطوير شارع إبراهيم باشا.

وأوضح التقرير بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة مرافق البنية الأساسية بالشارع بدء من اليوم السبت والتي تشمل شبكات الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات، بالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهات المعنية.

أعمال التطوير تبلغ تكلفتها نحو 20 مليون جنيه

وأكد التقرير أن أعمال التطوير تبلغ تكلفتها 20 مليون جنيه ممولة من وزارة التنمية المحلية والبيئة بالكامل، وتشمل تطوير واجهات 13 عمارة، وأعمال الأرضيات والتشجير، وتطوير أعمدة الإنارة والمقاعد، وشبكات البنية الأساسية، بما يحقق التكامل بين أعمال تطوير المرافق وأعمال الارتقاء بالمظهر الحضاري للشارع، مع الحفاظ على الطابع المعماري المميز لمنطقة الكوربة.

اعمال التطوير

ويتضمن المشروع تطوير شارع إبراهيم باشا ليصبح مخصصا للمشاة بطول نحو 300 متر، مع توسعة الأرصفة، وإنشاء مساحات خضراء وممرات للدراجات ومقاعد للجلوس، إلى جانب منطقة مفتوحة للمطاعم، بما يوفر مساحة أكثر تنظيما وراحة للمواطنين والزائرين، ويسهم في دعم الحركة التجارية بالمنطقة.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تطوير شارع إبراهيم باشا يستهدف الحفاظ على القيمة المعمارية والحضارية القائمة لمنطقة الكوربة وإعادة إبرازها، مع تطوير البنية الأساسية والخدمات بما يتناسب مع طبيعة المنطقة واحتياجات المواطنين والأنشطة التجارية بها، مشيرة إلى أن الهدف هو الارتقاء بالمنطقة وتحويل الشارع إلى وجهة سياحية وتجارية جاذبة تليق بتاريخ مصر الجديدة، بما يدعم الحركة التجارية ويوفر بيئة أفضل للتجار وأصحاب المحلات والمواطنين.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذه الأعمال تأتي استكمالا للمرحلة الأولى من المشروع، والتي تم خلالها تطوير واجهات 64 محلا تجاريا بالمشاركة المجتمعية، بما يعكس أهمية التكامل بين جهود الدولة والمشاركة المجتمعية في الحفاظ على الطابع المميز لمنطقة الكوربة واستكمال أعمال تطويرها.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار الوزارة في متابعة تنفيذ المشروع بالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على الطابع المعماري والحضاري لمنطقة الكوربة وتحقيق المستهدف من أعمال التطوير، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التطوير وافتتاح الشارع للمواطنين خلال احتفالات رأس السنة الجديدة 2027.

وأشار الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق إلى أن قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة يتابع معدلات تنفيذ المشروع بصورة مستمرة، بالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهات المعنية، لضمان تنفيذ مختلف مكونات التطوير بصورة متكاملة، والتنسيق بين أعمال المرافق وأعمال التطوير الحضري، مع سرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.