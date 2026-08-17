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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى كامل: لقطة محمد رمضان طعنتني في قلبي

مصطفى كامل
مصطفى كامل
أحمد إبراهيم

هاجم مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، محمد رمضان بسبب التجاوزات التى حدثت فى حفله الأخير الذى أقيم بالساحل الشمالي. 

وقال مصطفى كامل فى تصريحات تليفزيونية: الشعب المصري أزعج من لقطة معينة للفنان محمد رمضان.. أقسم بالله هذه اللقطة طعنتني في قلبي وإذا تكرر هذا الأمر أنا أعد بأنه لا يصدر أي تصريح ثاني له. 

بعد سنوات قضاها في إدارة نقابة المهن الموسيقية، حسم الفنان مصطفى كامل موقفه من خوض الانتخابات المقبلة، معلنًا أن ولايته الحالية ستكون الأخيرة، في خطوة تعكس رغبته في استعادة مسيرته الفنية التي تأثرت بانشغاله بالعمل النقابي.

مستقبله داخل النقابة

وخلال ظهوره الإعلامي، لم يقتصر حديثه على مستقبله داخل النقابة، بل كشف أيضًا عن كواليس تتعلق بعلاقته بالفنان عمرو دياب، ورؤيته للدعم الذي حظي به الفنان بهاء سلطان خلال عودته إلى الساحة الغنائية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون عنوانها العودة إلى الغناء والتلحين بعد سنوات من المسؤوليات الإدارية.

وأكد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أنه لن يترشح لرئاسة النقابة مرة أخرى، موضحًا أنه سيستكمل فترته الحالية حتى نهايتها، قبل أن يعود بشكل كامل إلى نشاطه الفني كمطرب وملحن.

فترة توليه مسؤولية النقابة

وقال مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، إنه يشعر بالرضا عما قدمه خلال فترة توليه مسؤولية النقابة، مؤكدًا أنه أدى واجبه، وأن الوقت حان للعودة إلى مكانه الطبيعي في صناعة الأغنية.

وأضاف أن مسؤوليات العمل النقابي أبعدته عن فنه خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه افتقد كثيرًا لممارسة نشاطه الفني، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار الاكتفاء بالفترة الحالية وعدم خوض الانتخابات المقبلة.

لقاء جمعه بالفنان عمرو دياب

وكشف مصطفى كامل عن لقاء جمعه بالفنان عمرو دياب قبل نحو شهر ونصف، مؤكدًا أنه وقف إلى جانبه، وأن بينهما عهدًا ووعدًا، دون أن يكشف عن طبيعة هذا الاتفاق أو تفاصيله.

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