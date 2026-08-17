نسمة محجوب تغني في مهرجان القلعة الليلة.. ومفاجأة تجمعها بفرقة وسط البلد

تلتقي الفنانة نسمة محجوب مساء اليوم، جمهور مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، في حفل غنائي على مسرح محكى القلعة، تقدم خلاله مجموعة من أبرز أغانيها بمشاركة فرقتها الموسيقية.

وتقدم نسمة محجوب الجزء الأول من الحفل، فيما تحيي فرقة «وسط البلد» الجزء الثاني، على أن تجمعهما مفاجأة خاصة للجمهور بين الفقرتين، حيث تشارك نسمة الفرقة غناء واحدة من أشهر أغانيها.

وعبرت نسمة عن حماسها للقاء جمهور مهرجان القلعة، قائلة: «جمهور القلعة من الجماهير التي تعشق الموسيقى وتقدر الفن الأصيل، ولذلك دائماً يكون للغناء أمامه طعم خاص».

وعن مشاركتها «وسط البلد» الغناء، قالت: «سعدت جداً عندما علمت أن وسط البلد ستغني في نفس الحفل، فاتفقنا أنا وهاني عادل على أن نتشارك أغنية معاً. اخترنا الأغنية سوياً، وعقدنا بروفات عليها منذ أيام، ومتحمسة جداً لأن نقدمها للجمهور الليلة».

مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، وتحت إشراف المهندس ياسر شعلان، رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا ومدير المهرجان، وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة.

وأقيم المهرجان برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة، وشريف فتحى، وزير السياحة والآثار، وبحضور عدد من السفراء وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب.

وفي سياق متصل، أبرزت قناة CBC في تقرير خاص لها، انطلاق فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة.

23 حفلاً موسيقيًا وغنائيًا

وأكد التقرير، المكانة التاريخية والفنية المميزة للمهرجان كأحد أهم الأحداث الثقافية في مصر والوطن العربي، والذي يمتد برنامجه هذا العام على مدار عشر ليالٍ متصلة تشهد تقديم نحو 23 حفلاً موسيقياً وغنائياً.

وسلط التقرير الضوء على الإقبال الجماهيري الغفير والتفاعل الكبير من الزوار داخل هذا الصرح الأثري العريق، مشيراً إلى أن المهرجان يستوعب آلاف المشاهدين يومياً ممن يحرصون على متابعة ألمع نجوم الغناء والفرق الموسيقية.

واختتمت القناة تقريرها بالتركيز على الدور المجتمعي والثقافي للمهرجان، الذي يهدف إلى إتاحة الفنون الرفيعة والموسيقى الراقية لكافة فئات المجتمع بأسعار رمادية، يمتزج فيها سحر الفن بأصالة التاريخ.