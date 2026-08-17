مليار قدم مكعبة يوميا..مصر تتلقى 3 عروض لإنشاء أول وحدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال

تلقت الحكومة المصرية 3 عروض من شركات وجهات محلية وعالمية لتنفيذ أول وحدة برية لإعادة تغييز الغاز الطبيعي المسال في البلاد، داخل ميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بطاقة مبدئية تبلغ مليار قدم مكعبة يومياً.

وذكر مسؤول حكومي لـ "الشرق بلومبرج"، أن المشروع يهدف إلى سد الفجوة بين الإنتاج والطلب المحلي، ودعم خطط مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

سعات تخزين تصل إلى 290 ألف متر مكعب

تشمل العروض المقدمة إنشاء مرافق عائمة وبرية لتخزين شحنات الغاز الطبيعي المسال على رصيف الميناء، بسعات تصل إلى 290 ألف متر مكعب، بحسب المسؤول الذي اشترط عدم الإفصاح عن هويته.

الهدف: تعزيز القدرة على الاستيراد وضخ الغاز للشبكة القومية

يسعى المشروع إلى زيادة قدرة مصر على استيراد الغاز المسال وإعادة ضخه في الشبكة القومية، في ظل اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

كما يدعم خطط تطوير البنية التحتية لاستقبال الغاز وتخزينه وتداوله، بما يعز مكانة البلاد كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط.

فجوة متزايدة بين الإنتاج والطلب

تستهدف مصر رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول 2030، مقارنة بمتوسط حالي يبلغ نحو 3.8 مليار قدم مكعبة.

وفي المقابل يصل الطلب المحلي إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، ويرتفع إلى 7.5 مليار قدم مكعبة خلال ذروة استهلاك الكهرباء في الصيف، ما يدفع البلاد إلى استيراد شحنات من الغاز المسال لسد العجز.

تفاصيل عروض الشركات الثلاثة

قال المسؤول إن مجموعة "بي جي إن" BGN التركية عرضت إنشاء محطة التغييز بطاقة مليار قدم مكعبة يومياً، مع قابلية رفعها مستقبلاً إلى ملياري قدم مكعبة يومياً.

ويتضمن عرض المجموعة خيارين للتخزين: الأول إنشاء وحدتي تخزين عائمتين بسعة إجمالية 290 ألف متر مكعب من الغاز المسال، والثاني إنشاء وحدة تخزين عائمة واحدة بسعة 170 ألف متر مكعب.

كما تقدمت شركة "أورباكون القابضة" UCC القطرية بعرض لتنفيذ وحدة التغييز، إلى جانب وحدة تخزين عائمة بسعة 200 ألف متر مكعب.

أما العرض الثالث فتقدمت به جهة محلية مصرية لإنشاء وحدة تغييز برية بطاقة مليار قدم مكعبة يومياً، قابلة للزيادة إلى 1.5 مليار قدم مكعبة مستقبلاً.

ويشمل العرض المحلي خيارين للتخزين: الأول إنشاء وحدتين عائمتين بسعة إجمالية تبلغ 170 ألف متر مكعب، والثاني إنشاء وحدة عائمة بسعة 145 ألف متر مكعب إضافة إلى خزان بري بسعة 35 ألف متر مكعب.

محاولة سابقة متعثرة في إدكو

ليست هذه المرة الأولى التي تبحث فيها مصر إنشاء وحدة تغييز برية، فقد درست الحكومة في مايو 2025 إقامة محطة مماثلة داخل مصنع إدكو لإسالة الغاز بمحافظة البحيرة، باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار.

لكن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ بعد تعثر المفاوضات مع الشريك الأجنبي في المصنع وعدم التوصل إلى اتفاق بشأنه.

مصر تعتمد حالياً على 4 سفن تغييز عائمة

تعتمد مصر حالياً على 4 سفن عائمة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى حالته الغازية قبل ضخه في الشبكة القومية، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ نحو 2.75 مليار قدم مكعبة يومياً.

وتتوزع هذه الوحدات بواقع 3 سفن في ميناء العين السخنة، وسفينة رابعة في ميناء العقبة.

وحتى نهاية يوليو الماضي كانت البلاد تعتمد على 5 سفن تغييز، قبل خروج السفينة العاملة في ميناء دمياط من الخدمة إثر حريق اندلع على متنها، ما خفض عدد الوحدات العاملة إلى 4.

وسفن التغييز هي وحدات عائمة مجهزة لاستقبال الغاز المسال من ناقلات الشحن وإعادته من حالته السائلة إلى حالته الغازية الأصلية.

اختلاف فني عن الوحدات الحالية

ويختلف المشروع الجديد فنياً عن الوحدات المستخدمة حالياً، إذ يستهدف إنشاء منشأة برية ثابتة في ميناء العين السخنة، بدلاً من الاعتماد حصراً على سفن عائمة يمكن نقلها أو تشغيلها بموجب عقود إيجار محددة المدة.