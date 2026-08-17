تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

مفاجأة جديد وتفاصيل لأول مرة كشفتها التحقيقات مع شقيق المتهم بقتل زوجته وشابين بسوهاج والذي يعد المتهم الثاني في القضية.

أقوال شقيق الزوج

كشفت أقوال شقيق المتهم، والمحبوس على ذمة التحقيقات باعتباره المتهم الثاني في واقعة مقتل سيدة وشابين بمنطقة مساكن الشوش بمحافظة سوهاج، تفاصيل جديدة بشأن الساعات التي سبقت اكتشاف الجريمة، مؤكدًا أنه لم يكن على علم بما حدث، وأنه لم يكتشف الواقعة إلا بعد ظهور حقيقة مقتل الضحايا الثلاثة.

وقال شقيق المتهم، خلال التحقيقات، إنه كان نائمًا داخل مسكنه، قبل أن يستيقظ على صوت مرتفع، وظن في البداية أن هناك مشاجرة أو خلافًا نشب بين شقيقه وزوجته، دون أن يتوقع أن الأمر سيتحول إلى جريمة قتل.

وأضاف، بحسب أقواله أمام جهات التحقيق، أنه شاهد شقيقه عقب ذلك، إلا أنه لم يلاحظ عليه أي علامات أو تصرفات غير طبيعية، ولم يكن يبدو عليه ما يشير إلى وقوع جريمة، مؤكدًا أنه لم يعلم بما حدث على وجه الحقيقة إلا عقب افتضاح أمر الجثث الثلاث.

فيديوهات ومساومات مالية أشعلت بداية الأزمة

وفي سياق التحقيقات، كشف زوج المجني عليها أن الأزمة بدأت بعد تلقيه مقاطع فيديو خادشة لزوجته برفقة الشخصين الآخرين، موضحًا أن تلك المقاطع أُرسلت إليه من حسابات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال الزوج إن مرسلي المقاطع لم يكتفوا بإرسالها، وإنما قاموا بمساومته على مبالغ مالية، مهددين بنشر الفيديوهات وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للضغط عليه وإجباره على دفع الأموال المطلوبة.

وتأتي تلك الأقوال في إطار التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق لكشف الدافع الكامل وراء الجريمة، وتحديد ملابسات وصول تلك المقاطع إلى الزوج، وما إذا كانت لها علاقة مباشرة بتطور الخلافات التي سبقت الواقعة.

من ليبيا إلى الشوش.. جريمة أنهت حياة 3 أشخاص

وبحسب أقوال المتهم الأول، بدأت القصة أثناء وجوده في ليبيا للعمل وتوفير نفقات أسرته، قبل أن تصله مقاطع فيديو لزوجته، الأمر الذي دفعه إلى العودة إلى مصر، وبدأت بعدها سلسلة من المواجهات التي انتهت بمقتل زوجته داخل مسكنهما، ثم توجهه إلى ورشة يعمل بها شابان، حيث وقعت مواجهة انتهت بمصرعهما.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تمكنت من ضبط المتهم عقب الواقعة، كما ألقت القبض على شقيقه، فيما باشرت جهات التحقيق استجواب المتهمين والاستماع إلى أقوال الشهود وفحص التحريات والأدلة المتعلقة بالحادث.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات لكشف حقيقة الواقعة وتحديد المسؤولية الجنائية لكل متهم.