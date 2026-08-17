مطروح على طريق التنمية.. مشروعات قومية تعيد رسم خريطة الساحل الشمالي

أكد وائل فايز، المتخصص في أخبار وزارة التنمية المحلية، اهتمام رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية والدولة بأكملها بالتنمية السياحية وإقامة المشروعات والاهتمام بكل المحافظات، مضيفًا أن وزيرة التنمية المحلية تعقد اجتماعات دورية مع جميع المحافظين لمتابعة المشروعات القائمة.

ولفت «فايز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن محافظة مطروح من المحافظات التي تشهد تحولًا تنمويًا واقتصاديًا كبيرًا جدًا، ويأتي هذا مع عدد ضخم من المشروعات القومية والتنموية التي غيّرت وجه المكان والساحل الشمالي كله، وحولته إلى نقطة جذب استثماري وسياحي ضخمة.

وأعلن المتخصص أن وزيرة التنمية اتفقت مع محافظ مطروح على سرعة تشديد إجراءات فحص وإنهاء طلبات قرار التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا قيام وزارة التنمية المحلية بإجراءات أخرى للتصالح، مثل زيادة عدد اللجان، وسرعة البدء في الطلبات، والتنسيق بين اللجان المختلفة، بالإضافة إلى الرصد الفوري لأي تعديات جديدة على حقوق المواطنين في المحافظة.

وقال إنه تم صرف مبلغ 169 مليون جنيه لإنشاء وتطوير البنية التحتية للنظافة، مشددًا على حرص الدولة على استمرار التطورات في مطروح والحفاظ على نظافتها.

وقال إن الخطط الاستثمارية تركز على مشروعات تحسين الطرق الداخلية، وربط القرى والمراكز ببعضها، وتطوير شبكات الكهرباء، وتحسين البنية التحتية؛ وكل هذه التطورات وغيرها مهمة جدًا للمواطن، وترفع كفاءة المنطقة، وينعكس ذلك على جذب النشاط السياحي، مع حفاظ الدولة على حقوقها وتوفير فرص العمل وتقليل المشكلات.