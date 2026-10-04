لأهالي الإسكندرية.. تفاصيل مزاد سيارات حكومي جديد

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع عدد من "لوطات" سيارات الركوب (الملاكي) المستعملة لمهمل ومتروك ومصادر جمرك الإسكندرية البحري، وذلك السبت الموافق 7 أكتوبر المقبل.‏

وتضم جلسة المزاد العلني عددا من السيارات الملاكي من بينها شيفروليه وبورشه وبي إم دبليو وكرايسلر وميتسوبيشي ولاند روفر ومرسيدس.

وتعقد جلسة المزاد العلني للسيارات في قاعة نادي الحضارات الرياضي بشارع صلاح سالم أمام الجهاز المركزي للمحاسبات بمدينة نصر، في تمام الساعة 12 ظهرا.‏

ولفتت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى أنه يمكن معاينة السيارات والبضائع، ‏من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا وخلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد ‏المزاد.‏

كما يتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 50 ألف جنيه، فيما يبلغ ثمن كراسة ‏الشروط ‏‏400 جنيه مصري، ويتم البيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، ويتم ‏سداد ثمن حجز المركبة فور رسو المزاد، ويتم سداد باقي الثمن خلال 15 يوما.‏