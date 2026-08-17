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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

على طريق التنمية.. 169 مليون جنيه لتطوير منظومة النظافة ودعم أسطول النقل بمطروح

مطروح
مطروح
البهى عمرو

أكد وائل فايز، المتخصص في أخبار وزارة التنمية المحلية، أن محافظة مطروح تشهد تحولا تنمويا واقتصاديا كبيرا، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات قومية وتنموية وسياحية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على البيئة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع محافظ مطروح يأتي في إطار متابعة المشروعات والملفات الخدمية والتنموية بالمحافظة، موضحا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمحافظات الساحلية، وفي مقدمتها مطروح، باعتبارها إحدى أبرز المناطق الجاذبة للاستثمار والسياحة.

وتابع: «الوزيرة اتفقت مع محافظ مطروح على سرعة تيسير إجراءات فحص وإنهاء طلبات سواء التصالح أو تقنين أملاك الدولة».

وأوضح: «المواطن مالوش دعوة بالجهات المختلفة اللي بترد، المهم إن المواطن يروح يلاقي الطلب بتاعه طالما استكمل واستوفى أوراقه كاملة إنه يروح يلاقي الطلب بتاعه موجود وتم الرد عليه بشكل سريع جدا».

واستطرد: «في 169 مليون جنيه دي استثمارات تم ضخها عشان لإنشاء وتطوير البنية التحتية للنظافة ودعم أسطول الجمع والنقل».


 

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