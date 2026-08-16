وزيرة التنمية المحلية تتابع مشروعات الاستثمار وملفات التصالح والتقنين بمطروح

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزيرة مع المحافظين لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية والوقوف على معدلات الأداء في مختلف الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات ودفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظات.

لقاء محافظ مطروح

وفي بداية اللقاء، تابعت د. منال عوض مع اللواء الدكتور محمد الزملوط الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2026/2027 بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية وأولويات المحافظة خلال المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع احتياجات المواطنين وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

جهود الأجهزة التنفيذية في دفع معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروعات الجارية

واستعرض محافظ مطروح جهود الأجهزة التنفيذية في دفع معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروعات الجارية وفق البرامج الزمنية المحددة، لاسيما في قطاعات رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وتحسين البيئة، والخدمات المحلية، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة وتذليل أية معوقات أمام الجهات والشركات المنفذة، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الاعتمادات والاستثمارات الموجهة للمحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شهد الاجتماع متابعة مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي تشهدها محافظة مطروح، في ضوء الجولة الموسعة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا بالمحافظة، والتي رافقته خلالها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية متابعة ما تم استعراضه خلال الجولة من مشروعات تستهدف تحقيق تنمية عمرانية متكاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق وبعض القطاعات الحيوية .

وتناول اللقاء كذلك جهود محافظة مطروح في دعم الاستثمار وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والسياحية والطبيعية التي تتمتع بها المحافظة، حيث استعرض اللواء الدكتور محمد الزملوط عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة وخطط المحافظة لتوفير التيسيرات اللازمة أمام المستثمرين، وتسوية أية معوقات تواجه المشروعات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة ودعم الاقتصاد المحلي .

كما تابعت الدكتورة منال عوض جهود محافظة مطروح في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وتحسين مستوى الخدمات البيئية بمختلف المدن والمراكز، حيث استعرض المحافظ الإجراءات المتخذة لرفع كفاءة المنظومة وتحسين عمليات جمع ونقل المخلفات والتخلص الآمن منها، بما يحافظ على المظهر الحضاري والبيئي لمدن المحافظة، خاصة مدينة مرسى مطروح والمناطق السياحية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية استمرار المتابعة الميدانية ورفع كفاءة منظومة المخلفات والتعامل الفوري مع أية تراكمات، خاصة بالمناطق الحيوية والسياحية، بما يدعم جهود المحافظة في تحسين الخدمات البيئية والحفاظ على المقومات السياحية والطبيعية التي تتمتع بها مطروح ، مشيرة إلى أن إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها لتطوير منظومة إدارة المخلفات بمطروح بلغت حوالي 169 مليون جنيه لرفع كفاءة الخدمات البيئية ودعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

كما شهد اللقاء متابعة مستجدات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة، حيث استعرض محافظ مطروح الإجراءات المتخذة لسرعة فحص وإنهاء الطلبات المستوفاة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، مع استمرار أعمال اللجان المختصة واستكمال الإجراءات القانونية وصولًا إلى إنهاء الملفات، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويدعم جهود الدولة في تنظيم استخدامات الأراضي وتعظيم الاستفادة منها.

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية المتابعة الدورية لملفى التصالح والتقنين والانتهاء من ملفات المواطنين الراغبين فى تقنين الأوضاع فى الملفين والتعامل الفوري والحاسم مع أية حالات تعدٍ جديدة ورصد المخالفات في المهد، والحفاظ على الأراضي المستردة وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.

كما ناقشت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ مطروح موقف عدد من الملفات المرتبطة بتحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية، مؤكدًة على أهمية استمرار التواجد الميداني لرؤساء المدن والأجهزة التنفيذية، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل مع أية معوقات أو ملاحظات يتم رصدها، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل مستوى ممكن من الخدمات في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشارت د. منال عوض إلى حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة على تقديم كافة أوجه الدعم لمحافظة مطروح، ومواصلة التنسيق والمتابعة المستمرة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدفع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وتحسين منظومة الخدمات البيئية، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها مطروح وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى مختلف الملفات المهمة ، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.