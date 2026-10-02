مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في دوري المحترفين والمغربي

تتواصل اليوم الجمعة منافسات كرة القدم في عدد من البطولات، حيث تشهد مباريات دوري المحترفين مواجهة بين طنطا وحرس الحدود، إلى جانب 3 مباريات ضمن منافسات الدوري المغربي، وسط ترقب من الجماهير لمتابعة نتائج هذه المواجهات.

موعد مباراة طنطا وحرس الحدود في الدوري المصري

يستضيف فريق طنطا نظيره حرس الحدود، اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري، في مباراة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُنقل عبر قناة أون سبورت.

مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم

تتواصل منافسات الدوري المغربي بإقامة 3 مباريات على مدار اليوم، وجاءت مواعيدها والقنوات الناقلة كالتالي:

الفتح الرباطي ضد أمل تزنيت

يلتقي الفتح الرباطي مع أمل تزنيت في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُنقل المباراة عبر قناة المغربية الرياضية.

وداد تمارة ضد الاتحاد التوركي

يواجه وداد تمارة نظيره الاتحاد التوركي في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُنقل المباراة عبر قناة المغربية الرياضية.

اتحاد طنجة ضد المغرب التطواني

تختتم مباريات الدوري المغربي اليوم بمواجهة قوية تجمع بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُنقل عبر قناة المغربية الرياضية.

جميع مواعيد ونتائج مباريات اليوم

ويمكنكم متابعة مواعيد ونتائج جميع مباريات اليوم لحظة بلحظة، بالإضافة إلى تفاصيل المباريات وتحديث النتائج بشكل مستمر، عبر مركز المباريات.