قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تضبط 60 مقرا سنويا.. التعليم العالي تُحذر الطلاب من الكيانات الوهمية وتكشف طرق التأكد من المعتمد منها
حالة حادة من الاكتئاب.. شاب ينهي حياته في بولاق الدكرور
تحطم طائرة إسرائيلية.. وبيان عاجل لشرطة الاحتلال
نواف سلام: الحرب فُرضت علينا وأعادت لبنان إلى الوراء
بسبب «فيديو الاستغاثة».. وزيرة التضامن تحيل العاملين بوحدة زاوية عبد القادر بالإسكندرية للتحقيق
4 لاعبين في الأهلي استفادوا من توقف الدوري.. فرص جديدة أمام هؤلاء
«الري» تُقيّم 5 مواقع بـ «دلتا النيل» لتطبيق حلول الحماية المستدامة للشواطئ
من سيناء إلى باب المندب.. كيف حاصرت البحرية المصرية العدو في حرب أكتوبر؟
بعد إلغاء دبي لتصاريح الهبوط.. شركة إسرائيلية تلغي رحلات الإنقاذ لمواطنيها العالقين
سوريا.. سماع دوي انفجار في مطار تفتناز العسكري
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر
15 يومًا للتظلم.. قانون الاستثمار يحدد آليات حل نزاعات المستثمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في دوري المحترفين والمغربي

مباريات اليوم
مباريات اليوم
حمزة شعيب

تتواصل اليوم الجمعة منافسات كرة القدم في عدد من البطولات، حيث تشهد مباريات دوري المحترفين مواجهة بين طنطا وحرس الحدود، إلى جانب 3 مباريات ضمن منافسات الدوري المغربي، وسط ترقب من الجماهير لمتابعة نتائج هذه المواجهات.

موعد مباراة طنطا وحرس الحدود في الدوري المصري

يستضيف فريق طنطا نظيره حرس الحدود، اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري، في مباراة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُنقل عبر قناة أون سبورت.

مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم

تتواصل منافسات الدوري المغربي بإقامة 3 مباريات على مدار اليوم، وجاءت مواعيدها والقنوات الناقلة كالتالي:

الفتح الرباطي ضد أمل تزنيت

يلتقي الفتح الرباطي مع أمل تزنيت في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُنقل المباراة عبر قناة المغربية الرياضية.

وداد تمارة ضد الاتحاد التوركي

يواجه وداد تمارة نظيره الاتحاد التوركي في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُنقل المباراة عبر قناة المغربية الرياضية.

اتحاد طنجة ضد المغرب التطواني

تختتم مباريات الدوري المغربي اليوم بمواجهة قوية تجمع بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُنقل عبر قناة المغربية الرياضية.

جميع مواعيد ونتائج مباريات اليوم

ويمكنكم متابعة مواعيد ونتائج جميع مباريات اليوم لحظة بلحظة، بالإضافة إلى تفاصيل المباريات وتحديث النتائج بشكل مستمر، عبر مركز المباريات.

مباريات الجمعة مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الاتحاد الإفريقي يدعو مصر وإثيوبيا وإريتريا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد

أحمد فتوح

اللاعب يدفع 300 ألف دولار.. تفاصيل عرض الزمالك لتجديد عقد فتوح

أمن الحرم المكي

ضايق المارة وإثار الهلع.. أمن العاصمة المقدسة ينفي محاولة تنفيذ عمل إرهابي في الحرم المكي

حالة الطقس

«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس

محمد صلاح

تطورات جديدة بشأن محمد صلاح بعد غيابه عن معسكر منتخب مصر

الزمالك

سرقة جديدة في الزمالك.. اختفاء خردة بـ15 مليون جنيه وأجهزة بلاي ستيشن وتليفزيونات

ارشيفية

أنجبته من علاقة محرمة ووالده محبوس.. سقوط سيدة ألقت رضيعها أمام دار أيتام بالشيخ زايد

مصر

مبدأ المعاملة بالمثل.. مصر تعلن مستشار السفارة الإثيوبية شخصا غير مرغوب فيه

بالصور

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد