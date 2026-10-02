التطعيمات والترتان.. كواليس غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة بشأن أسباب غياب محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عن مواجهتي جنوب السودان وجنوب أفريقيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وقال شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه بعد التواصل مع إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، علم أن محمد صلاح كان قد طلب في البداية عدم المشاركة في المباراة الودية أمام جنوب أفريقيا، لرغبته في البقاء مع أسرته والاستمتاع بوجود مولوده الجديد، وهو ما وافق عليه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وأوضح شوبير أن موقف صلاح تغير بعد ذلك، بعدما علم أن لاعبي المنتخب حصلوا على تطعيمات استعدادًا للسفر إلى جنوب السودان، في ظل المخاوف المتعلقة بالأمراض المنتشرة هناك، ومنها الملاريا والإيبولا، إلى جانب إقامة المباراة على أرضية من العشب الصناعي «الترتان».

وأضاف أن صلاح طلب من الجهاز الفني إعفاءه من السفر إلى جنوب السودان أيضًا، ليغيب بذلك عن مواجهتي جنوب السودان وجنوب أفريقيا.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخماسية نظيفة، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.

ويستعد الفراعنة لمواجهة جنوب أفريقيا وديًا، الأحد المقبل، في ختام معسكر أكتوبر، ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة، في مباراة تأكد غياب محمد صلاح عنها.