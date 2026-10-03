إصابات وتلفيات.. تصادم سيارتين داخل نفق بالقاهرة الجديدة

وقع منذ قليل حادث تصادم بين سيارتين ملاكي داخل نفق بمنطقة القاهرة الجديدة، مما أسفر عن وجود إصابات وتلفيات بجسم النفق.

تفاصيل حادث النفق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم داخل النفق، وعلى الفور انتقلت قوات المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين تصادم سيارتين ملاكي داخل النفق، مما تسبب في إصابة قائدي السيارتين بإصابات متفرقة، وحدوث تلفيات بجسم النفق وحاجز خرساني.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجاري رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم.