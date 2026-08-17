ابنة رانيا فريد شوقي تخطف الانظار بجلسة تصوير جديدة

أثارت ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير جديدة بإطلالة لافتة.

تفاصيل إطلالة ملك ابنة رانيا فريد شوقى..

وظهرت ابنة رانيا فريد شوقى، بإطلالة شبابية جذابة و مميزة خطفت بها الأنظار.

وتعتمد ملك ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.





وتحرص ابنة رانيا فريد شوقي على مشاركة عدد من صورها وإطلالاتها مع متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعل ظهورها محل اهتمام الجمهور، خاصة مع كل جلسة تصوير جديدة.





