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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: توظيف تقنيات التحول الرقمي والمتابعة المكانية لبناء منظومة حديثة لإدارة الموارد المائية

وزير الري: توظيف تقنيات التحول الرقمي والمتابعة المكانية لبناء منظومة حديثة لإدارة الموارد المائية
وزير الري: توظيف تقنيات التحول الرقمي والمتابعة المكانية لبناء منظومة حديثة لإدارة الموارد المائية
أ ش أ

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن التوسع في استخدام تقنيات التحول الرقمي والمتابعة المكانية يأتي في إطار توجه الوزارة نحو بناء منظومة حديثة لإدارة ومتابعة الموارد المائية والمنشآت التابعة لها، تعتمد على البيانات الدقيقة والمحدثة، وتدعم سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع أي متغيرات يتم رصدها، بما يتماشى مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0).

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف تشغيل منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف تطبيق منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة، حيث تم تفعيل المنظومة بعدد من الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات، وجارٍ العمل على استكمال تفعيلها بباقي الإدارات، وإدراج كافة المناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة، بما يسهم في تحقيق التغطية المكانية الشاملة لمختلف المواقع والمنشآت والأراضي التابعة للوزارة.

وقال الدكتور سويلم إن هذه المنظومة تُسهم في الانتقال من أساليب المتابعة التقليدية إلى منظومة متكاملة للمتابعة الرقمية المستمرة، من خلال إتاحة البيانات والمعلومات المكانية بصورة أكثر دقة وسرعة، والرصد المبكر لأي تغيرات أو تعديات أو مخالفات، بما يدعم أعمال أجهزة الوزارة في تحديد مواقعها وسرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها في مهدها، قبل تفاقمها أو تطورها إلى مخالفات أكبر، مع متابعة الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة بشأنها.

وأضاف أن تشغيل المنظومة يسهم كذلك في توفير قاعدة بيانات مكانية محدثة يمكن الاستفادة منها في أعمال التخطيط واتخاذ القرار، وربط نتائج الرصد المكاني بأعمال المتابعة الميدانية، بما يعزز كفاءة إدارة أصول الوزارة وولاياتها، ويدعم جهود حماية شبكة المجاري المائية والمنشآت التابعة للوزارة من أي تعديات أو استخدامات غير قانونية.

ووجه الوزير باستكمال التوسع في تطبيق المنظومة لتشمل جميع الإدارات المركزية وكافة المناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة، مع استمرار تقييم أدائها وتطوير آليات الاستفادة من مخرجاتها، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الرقمية الحديثة، ويدعم أعمال المتابعة والرقابة والحوكمة، ويسهم في الحفاظ على موارد وممتلكات الوزارة وتحقيق الإدارة الرشيدة لها

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم تقنيات التحول الرقمي منظومة حديثة لإدارة ومتابعة الموارد المائية

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