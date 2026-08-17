شاب يسرق مصاحف وكتب دينية من مسجد بالغربية.. صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل فيديو يوثق لحظات تسلل شاب في نهاية العقد الثاني من عمره وسرقته مصاحف وكتب دينية ومتعلقات مشايخ مسجد ابوبكر الصديق بمنطقة السكة الوسطى مناشدين بسرعه ضبطه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعرضه علي جهات التحقيق.

تفاصيل الواقعة

ويكثف ضباط مباحث قسم شرطة ثالث المحلة من جهودها لكشف غموض واقعة السرقة وتحديد هوية الجاني بفحص كاميرات مراقبه بمحيط الشوارع المجاورة للمسجد المشار إليه.

تحرك أمني عاجل

الجدير بالذكر أن ضباط الفرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة يشكلون فرق بحث لكشف غموض وقائع متعددة للضرب بيد من حديد بالقانون لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة .