حمزة وجيسي.. موهبتان جديدتان تلمعان مع برشلونة أمام بازل

سلط الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الضوء على تألق عدد من المواهب الشابة في صفوف برشلونة، خلال المباراة الودية أمام بازل، مشيدا بالمستوى الذي قدمه اللاعبان حمزة عبد الكريم وجيسي بيسيو.

وأشار رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى تسجيل حمزة عبد الكريم هدفا جديدا خلال فترة الإعداد للموسم، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في المباريات التحضيرية.

كما أشاد بالمهاجم البلجيكي جيسي بيسيو، بعدما نجح في تسجيل هدفين خلال دقيقتين فقط في ظهوره الأول مع الفريق.

وأوضح رومانو أن اللاعبين من مواليد عام 2008، ويُعدان من الصفقات والمواهب التي يعول عليها برشلونة في المستقبل، مؤكدا أن النادي الكتالوني يمتلك جيلا شابا يبشر بمستقبل واعد.