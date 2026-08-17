قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الفجر لزوال الكرب.. أدعية مأثورة لتفريج الهموم وقضاء الحوائج
سعر ومواصفات تويوتا لاند كروزر 2026 في السعودية
استعد للتحويل.. موعد تقليل الاغتراب 2026 رسميا وشروط القبول
كوريا الجنوبية ترد على ترامب: المناورات العسكرية مع أمريكا تجرى كما هو مخطط
رابطة الأندية ترفض تطبيق عقوبة تغطية الفم في الدوري الممتاز
تباطؤ حركة الشحن في مضيق هرمز بعد هجمات على الناقلات
حماس تدعو مجلس السلام إلى إلزام إسرائيل بخطة غزة ووضع جدول زمني للتنفيذ
الحبس عقوبة حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الإثنين.. آخر تحديث
الأكثر فتكا في تاريخ البلاد.. إيبولا يقضي على 2325 شخصا في الكونغو الديمقراطية
يوسف بلعمري لجماهير الأهلي: أمر اليوم بواحدة من أصعب اللحظات في مسيرتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة وجيسي.. موهبتان جديدتان تلمعان مع برشلونة أمام بازل

اللاعبان حمزة عبد الكريم وجيسي بيسيو
اللاعبان حمزة عبد الكريم وجيسي بيسيو
ميرنا محمود

سلط الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الضوء على تألق عدد من المواهب الشابة في صفوف برشلونة، خلال المباراة الودية أمام بازل، مشيدا بالمستوى الذي قدمه اللاعبان حمزة عبد الكريم وجيسي بيسيو.

وأشار رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى تسجيل حمزة عبد الكريم هدفا جديدا خلال فترة الإعداد للموسم، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في المباريات التحضيرية.

كما أشاد بالمهاجم البلجيكي جيسي بيسيو، بعدما نجح في تسجيل هدفين خلال دقيقتين فقط في ظهوره الأول مع الفريق.

وأوضح رومانو أن اللاعبين من مواليد عام 2008، ويُعدان من الصفقات والمواهب التي يعول عليها برشلونة في المستقبل، مؤكدا أن النادي الكتالوني يمتلك جيلا شابا يبشر بمستقبل واعد.

فابريزيو رومانو برشلونة بازل حمزة عبد الكريم جيسي بيسيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التحركات الأخيرة

وزير التعليم العالي

الطب 85% والأسنان 79% والهندسة 68%.. إعلان الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

حارس صلاح

بسبب الجماهير.. طرابزون سبور يتخذ قرار جديدا بشأن محمد صلاح.. ماذا حدث؟

موعد حجز شقق الايجار التمليكي2026

لو عمرك أقل من 35.. الفئات المستحقة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي الجديد لـ183 يوم..ويكشف السبب

توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

بعدما توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

أسرة التجمع

اعترافات صادمة لـ قاتـ.ل أسرة التجمع.. خطط لمكان دفن الضحية وطلب منه 300 ألف جنيه قبل إطلاق النار.. خاص

تنسيق 2026

الطب 80% والتمريض 53%.. ننشر تنسيق الجامعات الأهلية 2026 كاملًا

بالصور

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

فيديو

مصر مصر بعد كثرة الزلازل

منذ بداية أغسطس.. 7 زلازل تهز العالم| هل تبعث الأرض برسالة خاصة؟ وما موقف مصر

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد