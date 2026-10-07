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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رغم صعوده عالميا.. تراجع جماعي لـ أسعار الدولار ختام تعاملات اليوم الأربعاء

الدولار
الدولار
آية الجارحي

تراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء، في البنوك أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات.  

وذلك على الرغم من ارتفاع يعر الدولار أمام العملات الرئيسية بنسبة 0.6% بالقرب من أعلى مستوى منذ عام ونصف 

أسعار الدولار اليوم

 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 52.40 جنيه للشراء و52.50 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 52.33 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك الاسكندرية 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع. 

سعر صرف الدولار 

 

 سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك قطر الوطني  52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

 سعر الدولار في البنك الاهلي المصري  52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في المصرف العربي   52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك نكست   52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في بنك مصر 

  سعر الدولار في بنك مصر   52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي   52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.  

سعر الدولار مقابل الجنيه

 سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية   52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في بنك الكويت الوطني   52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.  

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