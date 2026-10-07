أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء عقب تراجع أمس

قدّم البنك التجاري الدولي أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء مُسجلًا 52.22 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع، عقب تراجع أمس.

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار اليوم الأربعاء 7-10-2026، ضمن نشرته الخدمية.

واستقر سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء قبل مستهل التعاملات في جميع البنوك العاملة في مصر، بعد تراجعه أمس الثلاثاء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي 52.40 جنيه للشراء و52.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 52.33 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.