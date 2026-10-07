قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس كوريا الجنوبية: سعداء بزيارة الرئيس السيسي الأولى لبلدنا.. أهلاً بكم ضيفًا عزيزًا في «سول»
أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء عقب تراجع أمس
مهلة جديدة وتوسيع حالات التصالح .. ماذا ينتظر أصحاب مُخالفات البناء؟
إلغاء هبوط رحلة قادمة من القاهرة.. «النقل اليمنية»: إخلاء مطار عدن ونقل طائرتين بعد هجوم حوثي
«إيه اللي خلانا لعيبة كويسة؟».. ميدو: تطوير قوانين كرة القدم «ضرورة» لمواكبة الأجيال الجديدة
دموع «ميسي» تخطف الأنظار في ليلة وداعه أمام جماهير الأرجنتين .. شاهد
تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي شمال الرياض
«الخدمات البيطرية»: انتشار الكلاب الضالة ليس مسئولية جهة أو وزارة بعينها بل مشكلة مجتمعية عامة
«شبانة» يكشف مفاجأة بشأن مستحقات حسام عبدالمجيد مع الزمالك
«الغندور»: معتمد جمال يقترب من رئاسة بعثة الزمالك فى رواندا بعد اتجاه عبدالناصر محمد للاعتذار
طالبوا باستقالة وزير الدفاع.. عراك بالأيدي بين النواب في جلسة عاصفة داخل البرلمان الأرميني
خبير لوائح رياضية يكشف مفاجأة في عقود اللاعبين: «لا خصم دون تحقيق»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء عقب تراجع أمس

الدولار
الدولار
آية الجارحي

 قدّم البنك التجاري الدولي أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء مُسجلًا 52.22 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع، عقب تراجع أمس.

 ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار اليوم الأربعاء 7-10-2026، ضمن نشرته الخدمية.

واستقر سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء قبل مستهل التعاملات في جميع البنوك العاملة في مصر، بعد تراجعه أمس الثلاثاء. 

 سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي 52.40 جنيه للشراء و52.50 جنيه للبيع. 

سعر الدولار مقابل الجنيه

 سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 52.33 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع. 

سعر الدولار الآن

 سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك قطر الوطني  52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

  سعر الدولار في البنك الاهلي المصري  52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.  

 سعر الدولار في المصرف العربي  52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك نكست  52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

   سعر الدولار في بنك مصر

   سعر الدولار في بنك مصر  52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع. 

الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه بنك مصر البنك الاهلي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن وبيض

بفارق 24 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

صورة أرشيفية

البسوا الشتوي.. تقلبات خريفية وأمطار تضرب هذه المحافظات خلال ساعات

أرشيفية

إسرائيل تعلن دعمها المطلق لـ"إثيوبيا".. ساعر: مصالحنا مشتركة وصداقتنا مع أديس أبابا وثيقة

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 7-10-2026

الصلاة قبل انتهاء الأذان

حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان.. هل تصح إذا أقيمت قبل فراغ المؤذن؟

الطالبة

أزمة طالبة حدائق أكتوبر تثير الجدل بعد قرار ردها لثالثة ابتدائي ووالدها: استلمنا كتب الصف الرابع

أسعار السبائك في مصر 6 أكتوبر

سبيكة جرام بـ7200جنيه.. أسعار سبائك الذهب BTC بالمصنعية

الإيجار القديم

قبل غلق باب التقديم.. آخر موعد وآليات حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات بديلة

ترشيحاتنا

المتهمة

نشرت مقاطع رقص خادش .. القبض على صانعة محتوى بالدقهلية

المتهمين

يستغل بناته في التسول.. القبض على أب وابنتيه بالقليوبية

ارشيفية

أبوها وشقيقها وخالها.. حبس المتهمين بقتل سيدة العياط وإلقائها بترعة الجيزاوية

بالصور

بـ «كورسيه دانتيل».. هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة أنثوية جذابة وأنيقة .. شاهد

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

هل قشر التفاح بلاستيك؟.. طبيب يكشف حقيقة الطبقة الشمعية وفوائد القشرة

هل الطبقة الشمعية على التفاح بلاستيك صحية؟
هل الطبقة الشمعية على التفاح بلاستيك صحية؟
هل الطبقة الشمعية على التفاح بلاستيك صحية؟

الطفل الذي يرد بعصبية.. قلة أدب أم رسالة تحتاج لفهم؟.. استشاري علاقات أسرية تُجيب

لماذا يرد الطفل بعصبية؟
لماذا يرد الطفل بعصبية؟
لماذا يرد الطفل بعصبية؟

بصحبة خطيبها.. ملك أحمد زاهر تتألق بإطلالة سوداء أنيقة في عرض فيلم «مطلوب عائليًا»|شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد