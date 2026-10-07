وزيرة الإسكان تتابع ملفات العمل والمشروعات بعدد من مدن الصعيد الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ملفات العمل والمشروعات بعدد من مدن الصعيد الجديدة، والتي تتضمن ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية وأعمال لرفع كفاءة الطرق والمرافق والمناطق السكنية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن الوزارة تواصل جهودها لدعم مسيرة التنمية العمرانية بمدن الصعيد الجديدة، من خلال دفع معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات، ورفع كفاءة الطرق والمحاور والمناطق السكنية، والارتقاء بالمشهد الحضاري، بما يتواكب مع خطط الدولة للتوسع العمراني وتعظيم الاستفادة من مقومات التنمية بهذه المدن.

وشددت الوزيرة على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمختلف ملفات العمل بالمدن الجديدة، والتعامل الفوري مع أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ الأعمال، مع إعطاء أولوية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في المساحات الخضراء وأعمال التجميل، ودعم مقومات الاستثمار والأنشطة الخدمية والإنتاجية، بما يسهم في توفير بيئة عمرانية متكاملة وجاذبة، وتحقيق أفضل استفادة من الاستثمارات التي تضخها الدولة في مدن الصعيد الجديدة.

وتلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا بشأن متابعة المسئولين بأجهزة عدد من المدن، ففي مدينة بني سويف الجديدة، تتواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية ومداخل المدينة، حيث وصلت الأعمال إلى مرحلة متقدمة من التنفيذ، بالتوازي مع أعمال تنسيق الموقع والزراعة وتشجير الجزر الوسطى بمداخل المدينة، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، وذلك وفقًا لنتائج جولات للمهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، ومسؤولي الجهاز.

وفي مدينة قنا الجديدة، تتواصل أعمال الزراعة والتنسيق الحضاري وصيانة المسطحات الخضراء بمشروع "15 عمارة" بالحي السكني الأول، بما يشمل زراعة النجيل الطبيعي وأشجار الزينة والتظليل، وتسوية التربة وزراعة الشتلات، إلى جانب شبكات الري الحديثة والجلسات المظللة والممرات المبلطة وأعمدة الإنارة الديكورية.

كما قام المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة بمتابعة رفع درجة الاستعداد بالمدينة لاستقبال فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار، من خلال تطهير شبكات الصرف وغرف التفتيش وإزالة الرواسب والمخلفات، والتأكد من جاهزية منظومة صرف مياه الأمطار، وتوفير قطع الغيار والمعدات اللازمة للتعامل الفوري مع أي أعطال أو طوارئ.

وفي إطار الارتقاء بالمظهر الحضاري، يجري تنفيذ مبادرة لتنسيق وتجميل أكشاك الكهرباء بمختلف أنحاء المدينة، من خلال تحويل الموزعات والأكشاك إلى لوحات وجداريات فنية تعكس الهوية الحضارية والثقافية، وتبرز رموز التراث الصعيدي والأصالة المصرية.

وفي مدينة سوهاج الجديدة، تتواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية ومداخل المدينة، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع والتجميل وزراعة وتشجير الجزر الوسطى، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري.

كما تمت متابعة مشروعات الكهرباء بمنطقتي 455 فدانًا و735 فدانًا، حيث تم الانتهاء من أعمال موزع المرحلة الثانية بمنطقة 455 فدانًا وتركيب جميع مهمات المشروع، تمهيدًا لاستكمال إجراءات جاهزية المنطقة وإطلاق التيار الكهربائي بها، بما يدعم أعمال التنمية العمرانية والاستثمارية، وذلك وفقًا لنتائج جولة للمهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولي الجهاز والمشروعات.

وفي منطقة التوسعات الجنوبية بـ735 فدانًا بسوهاج الجديدة، تتواصل أعمال تنفيذ شبكات الكهرباء بمجاورات 26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35، إلى جانب أعمال إنشاء موزع المنطقة والتغذية العمومية الخاصة به.

وتابعت وزيرة الإسكان، كذلك، جهود تطوير الرؤية التخطيطية لمدينتي سوهاج الجديدة وأخميم الجديدة، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي ومناطق التوسعات، ودراسة إتاحة مساحات جديدة للأنشطة الاستثمارية والخدمية والتجارية والتعليمية، مع بحث زيادة مساحات المناطق والأنشطة الصناعية، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويوفر فرصًا استثمارية وفرص عمل لأبناء المحافظة، وذلك من خلال نتائج زيارة قام بها المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، ومسؤولو القطاع بالمدينتين، بحضور المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، والمهندس/ مصطفى هارب مساح، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة.

وفي مدينة المنيا الجديدة، تتواصل خطة رفع كفاءة المسطحات الخضراء وأعمال التشجير بمختلف أحياء المدينة، وخاصة الحي الثاني والجزر والميادين، واستبدال التربة غير الصالحة بتربة زراعية خصبة، بما يحسن جودة الزراعات ويرفع كفاءة المسطحات الخضراء.

وفي قطاع مياه الشرب، تمت متابعة منظومة التحصيل والتشغيل بمحطة تنقية المياه، التي تبلغ طاقتها 95 ألف م³/يوم، حيث تم التأكيد على سرعة تركيب العدادات، وتحسين منظومة التحصيل، وتنفيذ أعمال الصيانة والتطهير للمحطة ومكوناتها، بما يضمن انتظام واستدامة إمدادات مياه الشرب ورفع كفاءة التشغيل.

وفي مدينة طيبة الجديدة، تتواصل أعمال الزراعة والصيانة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وأعمال التجميل بمختلف المناطق والأحياء والمحاور، وتشمل زراعة وتدعيم المسطحات الخضراء، وزراعة الأشجار والشجيرات والنباتات، وقص وتهذيب المسطحات، وتقليم الأشجار وإزالة الأفرع الجافة، إلى جانب أعمال الري والصيانة الدورية ورفع المخلفات الزراعية.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة الجهاز لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين البيئة العمرانية والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان استدامة ما تم تنفيذه من أعمال زراعية وتجميلية.